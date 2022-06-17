Культовий Фольксваген Жук повернуть у виробництво і продаватимуть за $600 тисяч (фото)

Старий Volkswagen Beetle перетворили на дорогий та ексклюзивний спорткар. У нього повністю новий салон, а також сучасні двигун та ходова.

Легендарний Volkswagen Beetle повертається в новому образі. Компанія Milivie GmbH з Лейпцигу вирішила перетворити масовий Жук на справжній спорткар і продавати його за нечуваною ціною на 600 тисяч доларів. Подробиці проєкту розкрили на сторінці Milivie в Instagram.

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[ + – ] За основу взято оригінальний Volkswagen Beetle 1303 70-х років

Усього планують випустити 22 Milivie 1 (саме так назвали авто). Цифру вибрали не дарма, адже вироблено майже 22 мільйони Volkswagen Beetle. Перші машини доставлять клієнтам у липні 2023 року.

За основу береться оригінальний VW Beetle 1303 70-х років випуску. Від нього залишився лише кузов, хоч і його підсилили. Автомобіль отримав світлодіодну оптику, висувні ручки дверей і загострений задній спойлер. Крила розширені, щоб розмістити 19-дюймові колеса.

[ + – ] Салон VW Beetle повністю перероблений

Салон Volkswagen Beetle повністю перероблений. В обробці використані шкіра та карбон, а на передній панелі встановлені два 12,3-дюймові дисплеї. Комплектація включає кондиціонер, парктронік, бездротову зарядку смартфонів, потужну акустику, датчики світла та дощу.

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Двигун Milivie 1 повністю новий: він опозитний, карбюраторний та чотирициліндровий, як у оригінального Жука, але його об'єм більший — 2,3 л. Потужність не вказують, але відомо що вона перевищить 150 к. с. У парі з двигуном працює 4-ступінчаста автоматична КПП від Porsche 911 1989 року.

[ + – ] Ззаду з'явився загострений спойлер

Крім того, тюнінг Volkswagen Beetle включає встановлення незалежної двоважільної підвіски з регульованими амортизаторами. Уповільнюють автомобільні дискові гальма діаметром 343 мм.

Раніше Фокус розповідав, що так само доопрацювали і знамените купе Porsche 928, проте воно вийшло дешевше.