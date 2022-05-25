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Довжина 2,4 м і електромотор: який вигляд має найменше у світі пожежне авто (фото)

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Opel Rocks-e 2022, новий Opel Rocks-e, електромобіль Opel Rocks-e, пожежний автомобіль, Citroen Ami
Фото: Opel | Мініатюрний Opel Rocks-e перетворили на пожежне авто

Компактні розміри та відсутність вихлопу дозволяють Opel Rocks-e працювати в заводських цехах. Для керування автомобілем не потрібні права водія.

У пожежній бригаді на заводі Opel німецького міста Рюссельгайм — незвичайне поповнення. На службу став маленький електромобіль Opel Rocks-e. Про це повідомляє офіційний сайт концерну Stellantis.

Opel Rocks-e 2022, новий Opel Rocks-e, електромобіль Opel Rocks-e, пожежний автомобіль, Citroen Ami
Електромобіль сягає лише 2,41 м у довжину
Фото: Opel

Новий Opel Rocks-e — брат-близнюк Citroen Ami. Електрокар сягає всього 2,41 м завдовжки та 1,39 м завширшки, а важить трохи менше 500 кг. Безперечно, це найменше пожежне авто у світі.

Такий нестандартний пожежний автомобіль ідеально підходить для обслуговування великого підприємства. Він невеликий і маневрений — його діаметр розвороту досягає лише 7,2 м. Відсутність токсичного вихлопу дозволяє використовувати Opel Rocks-e у заводських цехах і швидко добиратися до місця призначення.

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Електрокар Opel Rocks-e оснащений маленьким двигуном потужністю 8 к. с. і батареєю ємністю 5,5 кВт∙год. Він може розвинути 45 км/год і має запас ходу в 75 км, а зарядити його можна лише за 3,5 години. До речі, права водія для управління малопотужною машиною не потрібні.

Opel Rocks-e 2022, новий Opel Rocks-e, електромобіль Opel Rocks-e, пожежний автомобіль, Citroen Ami
Відсутність вихлопу дозволяє пересуватися по заводських цехах
Фото: Opel

Opel Rocks-e, звичайно, червоного кольору, а на даху з'явилися проблискові маячки. У салоні достатньо місця для перевезення вогнегасників та інших пожежних інструментів. Електромобіль цілком здатний впоратися з незначними пожежами.

До речі, побратим Rocks-e, Citroen Ami, також використовується спеціальними службами. Він став найменшим у світі поліцейським авто.

Також Фокус писав, що Україні передали понад пів сотні пожежних автомобілів із Європи.