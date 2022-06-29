Citroen представили оригінальний позашляховий седан із великим багажником (фото)

Citroen C4 X — своєрідний гібрид седана та кросовера. Модель запропонована не тільки в бензиновому, але й електричному виконанні.

У Citroen C4 2022 з'явився побратим у кузові седан. Модель, названа C4 X, надійде у виробництво на заводі в іспанській Валенсії з листопада. Про це повідомляє офіційний сайт концерну Stellantis.

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[ + – ] Дизайн ліхтарів імітує логотип Citroen Фото: Stellantis

Новий Citroen C4 X має таку саму колісну базу, як і п'ятидверна модель (2670 мм), але став довшим на 240 мм — 4600 мм.

Дизайн Citroen C4 X не зазнав великих змін. Як і стандартний С4, автомобіль привертає увагу оригінальними світлодіодними фарами у вигляді логотипа Citroen. У седана підвищений кліренс, а нижня частина кузова прикрита пластиковими накладками Airbump, що заповнені повітрям усередині.

[ + – ] На центральній панелі встановлено великий 10-дюймовий дисплей Фото: Stellantis

Салон Citroen C4 X 2022 скомпонований так само як і в хетчбеку — з компактною віртуальною панеллю приладів та великим 10-дюймовим сенсорним дисплеєм. Серед доступних опцій є проєкція на лобове скло, камери кругового огляду, адаптивні фари та система напівавтономного водіння.

[ + – ] Салон Citroen C4 X просторіший, ніж у хетчбека Фото: Stellantis

Перевагами седана є просторіший салон та місткий 510-літровий багажник. Крім того, усередині передбачено чимало відсіків для дрібної поклажі сумарним об'ємом 39 л.

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У Євросоюзі буде доступний лише електромобіль Citroen e-C4 X зі 136-сильним мотором та батареєю на 50 кВт∙год. Він розганяється до 100 км/год за 9,5 сек і розвиває 150 км/год, яке запас ходу становить 360 км. Зарядити електрокар у швидкому режимі на 80% можна буде за пів години.

[ + – ] Об'єм багажника складає 510 л Фото: Stellantis

А ось в інших країнах новий Citroen C4 X також запропонують із 1,2-літровими бензиновими турбомоторами на 100 та 130 к. с. Їх можна вибрати з 6-ступінчастою механічною та 8-ступінчастою автоматичною КПП.

[ + – ] Седан на 240 мм довший за стандартного С4 — 4600 мм Фото: Stellantis

Підвіска доповнена технологією Progressive Hydraulic Cushions — амортизаторами з гідравлічними упорами згори та знизу. Вона підвищує комфорт їзди і разом з тим не така дорога, як пневмопідвіска.

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