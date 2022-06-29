Стрімкий дизайн і неон у салоні: розсекречено найяскравіший електрокар Hyundai (фото)

Електрокар Hyundai Ioniq 6 — спортивний седан із елегантним і динамічним дизайном. Це один із найобтічніших автомобілів у світі.

Опубліковано офіційні фото Hyundai Ioniq 6. Обтічний електричний седан офіційно презентують 14 липня, а його продажі стартують у 2023 році. Про це повідомляє офіційний сайт корейської марки.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

[ + – ] Hyundai Ioniq 6 приваблює стрімким купеподібним профілем Фото: Hyundai

Новий Hyundai Ioniq 6 майже не відрізняється від передсерійного концепт-кара Prophecy. Спортивний седан вийшов дуже стрімким із купеподібним дахом, вигнутою віконною лінією та короткими звисами кузова. Це один із найобтічніших автомобілів у світі: його коефіцієнт лобового опору дуже низький — усього 0,21. Також привертають увагу великий задній спойлер у стилі старих Porsche 911 Turbo та піксельна світлодіодна оптика.

[ + – ] Позаду встановлено великий спойлер Фото: Hyundai

Розміри Hyundai Ioniq 6 2023:

Довжина — 4855 мм

Ширина — 1880 мм

Висота — 1495 мм

Колісна база — 2950 мм

Важливо

Volkswagen презентував електричного наступника Passat (фото)

Салон електромобіля виконаний у дусі спорідненого Hyundai Ioniq 5, побудованого на тій самій платформі E-GMP. На передній панелі встановлені два 12-дюймові дисплеї, а кнопки виконані сенсорними. Підсвічування нагадує неонові лампи 80-х.

[ + – ] На передній панелі встановлено два дисплеї Фото: Hyundai

Характеристики Hyundai Ioniq 6 поки не розкрили — їх оголосять під час презентації моделі. Втім частина інформації все ж таки просочилася в інтернет. Електромобіль Hyundai запропонують у задньопривідній 228-сильній і повнопривідній 300-сильній версіях. Акумуляторна батарея на 77,4 кВт∙год дозволить проїхати 515 км без підзарядки.

Раніше Фокус повідомляв, що Hyundai готує невеликий сімейний мінівен за $10 500.