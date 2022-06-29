Стремительный дизайн и неон в салоне: рассекречен самый яркий электрокар Hyundai (фото)
Электрокар Hyundai Ioniq 6 — спортивный седан с элегантным и динамичным дизайном. Это один из самых обтекаемых автомобилей в мире.
Опубликованы официальные фото Hyundai Ioniq 6. Обтекаемый электрический седан официально презентуют 14 июля, а его продажи стартуют в 2023 году. Об этом сообщает официальный сайт корейской марки.
Новый Hyundai Ioniq 6 практически не отличается от предсерийного концепт-кара Prophecy. Спортивный седан получился очень стремительным – с купеобразной крышей, изогнутой оконной линией и короткими свесами кузова. Это одно из самых обтекаемых авто в мире: его коэффициент лобового сопротивления очень низкий – всего 0,21. Также обращают на себя внимание большой задний спойлер в стиле старых Porsche 911 Turbo и пиксельная светодиодная оптика.
Размеры Hyundai Ioniq 6 2023:
- Длина — 4855 мм
- Ширина — 1880 мм
- Высота — 1495 мм
- Колесная база — 2950 мм
Салон электромобиля выполнен в духе родственного Hyundai Ioniq 5, построенного на той же платформе E-GMP. На передней панели установлены два 12-дюймовых дисплея, а кнопки выполнены сенсорными. Подсветка напоминает неоновые лампы 80-х годов.
Характеристики Hyundai Ioniq 6 пока не раскрыли – их огласят во время презентации модели. Впрочем, часть информации все же просочилась в интернет. Электромобиль Hyundai предложат в заднеприводной 228-сильной и полноприводной 300-сильной версиях. Аккумуляторная батарея на 77,4 кВт∙ч позволит проехать 515 км без подзарядки.
Ранее Фокус сообщал, что Hyundai готовит небольшой семейный минивэн за $10 500.