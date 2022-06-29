Стремительный дизайн и неон в салоне: рассекречен самый яркий электрокар Hyundai (фото)

Электрокар Hyundai Ioniq 6 — спортивный седан с элегантным и динамичным дизайном. Это один из самых обтекаемых автомобилей в мире.

Опубликованы официальные фото Hyundai Ioniq 6. Обтекаемый электрический седан официально презентуют 14 июля, а его продажи стартуют в 2023 году. Об этом сообщает официальный сайт корейской марки.

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[ + – ] Hyundai Ioniq 6 привлекает стремительным купеобразным профилем Фото: Hyundai

Новый Hyundai Ioniq 6 практически не отличается от предсерийного концепт-кара Prophecy. Спортивный седан получился очень стремительным – с купеобразной крышей, изогнутой оконной линией и короткими свесами кузова. Это одно из самых обтекаемых авто в мире: его коэффициент лобового сопротивления очень низкий – всего 0,21. Также обращают на себя внимание большой задний спойлер в стиле старых Porsche 911 Turbo и пиксельная светодиодная оптика.

[ + – ] Сзади установлен большой спойлер Фото: Hyundai

Размеры Hyundai Ioniq 6 2023:

Длина — 4855 мм

Ширина — 1880 мм

Высота — 1495 мм

Колесная база — 2950 мм

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Салон электромобиля выполнен в духе родственного Hyundai Ioniq 5, построенного на той же платформе E-GMP. На передней панели установлены два 12-дюймовых дисплея, а кнопки выполнены сенсорными. Подсветка напоминает неоновые лампы 80-х годов.

[ + – ] На передней панели установлены два дисплея Фото: Hyundai

Характеристики Hyundai Ioniq 6 пока не раскрыли – их огласят во время презентации модели. Впрочем, часть информации все же просочилась в интернет. Электромобиль Hyundai предложат в заднеприводной 228-сильной и полноприводной 300-сильной версиях. Аккумуляторная батарея на 77,4 кВт∙ч позволит проехать 515 км без подзарядки.

Ранее Фокус сообщал, что Hyundai готовит небольшой семейный минивэн за $10 500.