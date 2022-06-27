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Volkswagen презентовал электрического преемника Passat (фото)

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Volkswagen ID. Aero, Volkswagen Passat, новый Volkswagen ID. Aero, электромобиль Volkswagen ID, Volkswagen ID. Aero 2023
Фото: Volkswagen | Volkswagen ID. Aero поступит в производство с 2023 года

Volkswagen ID. Aero станет флагманом электрической линиейки немецкой марки. У седана отличная аэродинамика и запас хода 620 км.

В Китае прошла онлайн-презентация Volkswagen ID. Aero. Большой седан станет преемником модели Passat и флагманом в электрической линейке ID. Об этом сообщает официальный сайт Volkswagen.

Volkswagen ID. Aero, Volkswagen Passat, новый Volkswagen ID. Aero, электромобиль Volkswagen ID, Volkswagen ID. Aero 2023
У седана хорошо проработана аэродинамика
Фото: Volkswagen

Новый Volkswagen ID. Aero формально является концепт-каром, хотя серийная модель вряд ли будет слишком отличаться от него. Электромобиль поступит в производство со второй половины 2023 года – его будут выпускать в Германии и Китае.

Электрокар позиционируют, как замену Volkswagen Passat в кузове седан. Напомним, четырехдверную версию модели уже сняли с производства и новое поколение Passat будет доступно исключительно как универсал.

Volkswagen ID. Aero, Volkswagen Passat, новый Volkswagen ID. Aero, электромобиль Volkswagen ID, Volkswagen ID. Aero 2023
Запас хода Volkswagen ID. Aero достигает 620 км
Фото: Volkswagen

Volkswagen ID. Aero отличается обтекаемым дизайном с покатой крышей и выдвижными дверными ручками. Передняя часть с продолговатыми матричными фарами и тоненькой диодной полосой выдержана в духе VW Golf 8. Концепт-кар получил 22-дюймовые литые диски.

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Известно, что ID. Aero будет крупнее Passat – около 5 м в длину и с колесной базой в 3 м. Электромобиль Volkswagen не только смотрится стремительно, его аэродинамика действительно хорошо проработана – коэффициент лобового сопротивления равен всего 0,23.

Volkswagen ID. Aero, Volkswagen Passat, новый Volkswagen ID. Aero, электромобиль Volkswagen ID, Volkswagen ID. Aero 2023
Электрокар придет на смену Volkswagen Passat
Фото: Volkswagen

Именно благодаря хорошим аэродинамическим свойствам удалось добиться большого запаса хода в 620 км без увеличения емкости батареи (она равна 77 кВт∙ч). Седан предложат в версиях мощностью от 184 до 300 л. с. с задним и полным приводом.

Ранее Фокус рассказывал, что новый Volkswagen Touareg 2023 заметили во время тестов.