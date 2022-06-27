Volkswagen презентовал электрического преемника Passat (фото)

Volkswagen ID. Aero станет флагманом электрической линиейки немецкой марки. У седана отличная аэродинамика и запас хода 620 км.

В Китае прошла онлайн-презентация Volkswagen ID. Aero. Большой седан станет преемником модели Passat и флагманом в электрической линейке ID. Об этом сообщает официальный сайт Volkswagen.

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[ + – ] У седана хорошо проработана аэродинамика Фото: Volkswagen

Новый Volkswagen ID. Aero формально является концепт-каром, хотя серийная модель вряд ли будет слишком отличаться от него. Электромобиль поступит в производство со второй половины 2023 года – его будут выпускать в Германии и Китае.

Электрокар позиционируют, как замену Volkswagen Passat в кузове седан. Напомним, четырехдверную версию модели уже сняли с производства и новое поколение Passat будет доступно исключительно как универсал.

[ + – ] Запас хода Volkswagen ID. Aero достигает 620 км Фото: Volkswagen

Volkswagen ID. Aero отличается обтекаемым дизайном с покатой крышей и выдвижными дверными ручками. Передняя часть с продолговатыми матричными фарами и тоненькой диодной полосой выдержана в духе VW Golf 8. Концепт-кар получил 22-дюймовые литые диски.

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Известно, что ID. Aero будет крупнее Passat – около 5 м в длину и с колесной базой в 3 м. Электромобиль Volkswagen не только смотрится стремительно, его аэродинамика действительно хорошо проработана – коэффициент лобового сопротивления равен всего 0,23.

[ + – ] Электрокар придет на смену Volkswagen Passat Фото: Volkswagen

Именно благодаря хорошим аэродинамическим свойствам удалось добиться большого запаса хода в 620 км без увеличения емкости батареи (она равна 77 кВт∙ч). Седан предложат в версиях мощностью от 184 до 300 л. с. с задним и полным приводом.

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