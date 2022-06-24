Новый Volkswagen Touareg 2023 рассекретили до премьеры (фото)
Volkswagen Touareg пройдет фейслифтинг и получит новые опции. Он станет последним большим кроссовером марки с двигателями внутреннего сгорания.
В Германии впервые сняли новый Volkswagen Touareg. Флагманский кроссовер марки проходит испытания, а презентация освеженной модели запланирована на начало 2023 года. Об этом пишет сайт Carscoops.
Volkswagen Touareg 2023 заметили с минимальным камуфляжем, что дает возможность разглядеть дизайн кроссовера. Ему изменили решетку радиатора, установили другие бамперы и новые светодиодные фары. На тестовом авто более "продвинутая" матричная оптика — она будет опцией для модели.Важно
Салон Volkswagen Touareg на снимках не видно, однако вряд ли внутри произойдут большие изменения. Ожидается, что кроссовер получит улучшенную виртуальную панель приборов и новую мультимедийную систему. Кроме того, для него готовят усовершенствованную технологию полуавтономного вождения.
Новый Volkswagen Touareg 2023 будет доступен с бензиновыми турбомоторами объемом 2,0 л (252 л. с.) и 3,0 л (340 л. с.), а также 3,0-литровыми турбодизелями мощностью 231 и 286 л. с. Флагманский спортивный VW Touareg R сохранит 462-сильную гибридную установку. Все версии оснащены 8-ступенчатой автоматической КПП и полным приводом.
В Volkswagen уже заявили, что обновленный Touareg 2023 года будет последним большим кроссовером марки с двигателями внутреннего сгорания. Новое поколение модели станет электрическим.
Ранее Фокус сообщал, что Volkswagen готовит новый электромобиль D-класса. Модель сменит седан Passat.