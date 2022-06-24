Новий Volkswagen Touareg 2023 розсекретили до прем'єри (фото)

Volkswagen Touareg пройде фейсліфтінг і отримає нові опції. Він стане останнім великим кросовером марки з двигунами внутрішнього згоряння.

У Німеччині вперше зняли новий Volkswagen Touareg. Флагманський кросовер марки проходить випробування, а презентація освіженої моделі запланована на початок 2023 року. Про це пише сайт Carscoops.

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[ + – ] У кросовера змінили передню частину Фото: carscoops.com

Volkswagen Touareg 2023 помітили з мінімальним камуфляжем, що дозволяє розглянути дизайн кросовера. Йому змінили решітку радіатора, встановили інші бампери та нові світлодіодні фари. На тестовому авто просунутіша матрична оптика — вона буде опцією для моделі.

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Салон Volkswagen Touareg на знімках не видно, але навряд чи всередині відбудуться великі зміни. Очікується, що кросовер отримає покращену віртуальну панель приладів і нову мультимедійну систему. Крім того, для нього готують удосконалену технологію напівавтономного водіння.

[ + – ] Кросовер отримає покращену систему напівавтономного водіння Фото: carscoops.com

Новий Volkswagen Touareg 2023 року буде доступний із бензиновими турбомоторами об'ємом 2,0 л (252 к. с.) і 3,0 л (340 к. с.), а також 3,0-літровими турбодизелями потужністю 231 та 286 к. с. Флагманський спортивний VW Touareg R збереже 462-сильну гібридну установку. Всі версії оснащені 8-ступінчастою автоматичною КПП і повним приводом.

[ + – ] VW Touareg 2023 запропонують у бензиновій, дизельній і гібридній версіях Фото: carscoops.com

У Volkswagen уже заявили, що оновлений Touareg 2023 буде останнім великим кросовером марки з двигунами внутрішнього згоряння. Нове покоління моделі стануть електричними.

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