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Новий Duster розсекретили за два роки до прем'єри (фото)

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У дизайні нового Duster переважають грані

Duster 2024 радикально зміниться зовні — його дизайн стане цікавішим і агресивнішим. Кросовер запропонують у бензиновій і гібридній версіях.

В інтернет потрапили патентні зображення Dacia/Renault Duster третього покоління. Кросовер представлять лише у 2024 році, але його дизайн уже перестав бути секретом. Про це повідомляє сайт Motor.

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Фари прикрашені Y-подібними ходовими вогнями

Дизайн нового Duster 2024

Новий Duster 2024 радикально зміниться — його зовнішній вигляд стане яскравішим і агресивнішим. Кросовер дуже схожий на концепт-кар Dacia Bigster 2021 (хоча Bigster запустять у виробництво як окрему та більшу модель).

На патентні зображення потрапила саме версія Dacia Duster 2024 — це видно за "замиленим" логотипом румунського бренду. Renault Duster явно отримає дещо іншу решітку радіатора.

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Ручки задніх дверей заховані в стійках

У кросовера розширені крила, а в зовнішньому вигляді переважають грані. Тоненькі світлодіодні фари доповнені Y-подібними ходовими вогнями. Також привертають увагу сховані в стійках ручки задніх дверей і вигнутий спойлер на даху.

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Новий "Дастер" третього покоління побудують на сучаснішій платформі CMF-B, як Renault Captur і Nissan Juke. Її перевагою є можливість встановлення сучасної електроніки та систем безпеки.

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Новий Duster не отримає дизельні двигуни

Характеристики Duster 2024

Уже відомо, що через суворі еконорми Duster 2024 не отримає дизельні двигуни. Очікуються бензинові турбомотори об'ємом 1,0 л (100 к. с.) і 1,3 л (130 і 150 к. с.), а також 140-сильна гібридна установка Renault E-Tech. Повнопривідними, швидше за все, будуть дві найпотужніші версії, причому в гібриді на задній осі буде окремий електромотор.

Раніше Фокус повідомляв, що в продаж надійшов новий пікап Renault Duster. Він коштує від $22 500.