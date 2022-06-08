RU
RU
Розділи
Матеріали
Авто

Новий пікап Renault Duster надійшов у виробництво: він коштує від $22 500 (фото)

687
Renault Duster Oroch, Renault Oroch, новий Renault Oroch, пікап Renault Duster, Renault Oroch 2022
Фото: Renault | Новий Renault Oroch можна впізнати за зміненими фарами, бамперами та решітками радіатора

Renault Oroch — компактний та недорогий пікап на базі Duster. Модель пройшла оновлення та отримала нові потужні турбомотори.

У Бразилії стартувало виробництво нового Renault Oroch 2022. Пікап пройшов фейсліфтинг і надходить у продаж за ціною від 22 500 до 25 000 доларів. Про це повідомляє офіційний сайт Renault.

Renault Duster Oroch, Renault Oroch, новий Renault Oroch, пікап Renault Duster, Renault Oroch 2022
Пікап збудовано на базі Renault Duster першого покоління
Фото: Renault

Автомобіль змінив назву — з нього пропало слово Duster. Втім, це не змінило суть моделі — це, як і раніше, Duster у кузові пікап. Oroch випускають із 2015 року, причому в його основі лежить кросовер першого покоління.

Renault Duster Oroch, Renault Oroch, новий Renault Oroch, пікап Renault Duster, Renault Oroch 2022
У салоні замінили передню панель та прилади
Фото: Renault

Хоча Renault Duster другої генерації у виробництві з 2018 року новий пікап Oroch так і не випустили, а вирішили оновити вже наявний. Модель 2022 року можна впізнати за зміненими бамперами, оптикою та решіткою радіатора. В топовій версії встановлені 16-дюймові литі диски, а позашляховий пластиковий обвіс став масивнішим.

Renault Duster Oroch, Renault Oroch, новий Renault Oroch, пікап Renault Duster, Renault Oroch 2022
Базову комплектацію поповнила ESP
Фото: Renault

Салон Renault Oroch зазнав радикальніших змін. Пікап Duster отримав повністю нову передню панель та щиток приладів від старого Renault Captur. У дорожчих варіантах доданий 8,0-дюймовий сенсорний екран мультимедійної системи. У всіх Oroch є система стабілізації ESP.

Важливо
Французький італієць: представлений новий Fiat Doblo 2023 (фото)
Французький італієць: представлений новий Fiat Doblo 2023 (фото)

Базовою залишається 1,6-літрова атмосферна бензинова "четвірка" потужністю 117 к. с. А ось на зміну 2,0-літровим двигуном прийшли 1,3-літрові турбомотори на 154 і 170 к. с. Вони доступні з варіатором, а потужніший варіант — повнопривідний. Вантажність усіх версій пікапа — 680 кг.

Раніше Фокус повідомляв, що Toyota готує легкий та недорогий пікап. Модель кине виклик Ford Maverick та Hyundai Santa Cruz.