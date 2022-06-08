Новий пікап Renault Duster надійшов у виробництво: він коштує від $22 500 (фото)

Renault Oroch — компактний та недорогий пікап на базі Duster. Модель пройшла оновлення та отримала нові потужні турбомотори.

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У Бразилії стартувало виробництво нового Renault Oroch 2022. Пікап пройшов фейсліфтинг і надходить у продаж за ціною від 22 500 до 25 000 доларів. Про це повідомляє офіційний сайт Renault.

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[ + – ] Пікап збудовано на базі Renault Duster першого покоління Фото: Renault

Автомобіль змінив назву — з нього пропало слово Duster. Втім, це не змінило суть моделі — це, як і раніше, Duster у кузові пікап. Oroch випускають із 2015 року, причому в його основі лежить кросовер першого покоління.

[ + – ] У салоні замінили передню панель та прилади Фото: Renault

Хоча Renault Duster другої генерації у виробництві з 2018 року новий пікап Oroch так і не випустили, а вирішили оновити вже наявний. Модель 2022 року можна впізнати за зміненими бамперами, оптикою та решіткою радіатора. В топовій версії встановлені 16-дюймові литі диски, а позашляховий пластиковий обвіс став масивнішим.

[ + – ] Базову комплектацію поповнила ESP Фото: Renault

Салон Renault Oroch зазнав радикальніших змін. Пікап Duster отримав повністю нову передню панель та щиток приладів від старого Renault Captur. У дорожчих варіантах доданий 8,0-дюймовий сенсорний екран мультимедійної системи. У всіх Oroch є система стабілізації ESP.

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Базовою залишається 1,6-літрова атмосферна бензинова "четвірка" потужністю 117 к. с. А ось на зміну 2,0-літровим двигуном прийшли 1,3-літрові турбомотори на 154 і 170 к. с. Вони доступні з варіатором, а потужніший варіант — повнопривідний. Вантажність усіх версій пікапа — 680 кг.

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