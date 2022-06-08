Новый пикап Renault Duster поступил в производство: он стоит от $22 500 (фото)

Renault Oroch — компактный и недорогой пикап на базе Duster. Модель прошла обновление и получила новые мощные турбомоторы.

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В Бразилии стартовало производство нового Renault Oroch 2022. Пикап прошел фейслифтинг и поступает в продажу по цене от 22 500 до 25 000 долларов. Об этом сообщает официальный сайт Renault.

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[ + – ] Пикап построен на базе Renault Duster первого поколения Фото: Renault

Автомобиль сменил название – из него пропало слово "Duster". Впрочем, это не изменило суть модели – это по-прежнему Duster в кузове пикап. Oroch выпускают с 2015 года, причем в его основе лежит кроссовер первого поколения.

[ + – ] В салоне заменили переднюю панель и приборы Фото: Renault

Хотя Renault Duster второй генерации в производстве с 2018 года, новый пикап Oroch так и не выпустили, а решили обновить уже существующий. Модель 2022 года узнается по измененным бамперам, оптике и решетке радиатора. В топовой версии установлены 16-дюймовые литые диски, а внедорожный пластиковый обвес стал массивнее.

[ + – ] Базовую комплектацию пополнила ESP Фото: Renault

Салон Renault Oroch претерпел более радикальные изменения. Пикап Duster получил полностью новую переднюю панель и щиток приборов от старого Renault Captur. В более дорогих вариантах добавлен 8,0-дюймовый сенсорный дисплей мультимедийной системы. У всех Oroch теперь есть система стабилизации ESP.

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Базовой остается 1,6-литровая атмосферная бензиновая "четверка" мощностью 117 л. с. А вот на смену 2,0-литровому двигателю пришли 1,3-литровые турбомоторы на 154 и 170 л. с. Они доступны с вариатором, а более мощный вариант – полноприводный. Грузоподъемность всех версий пикапа – 680 кг.

Ранее Фокус сообщал, что Toyota готовит легкий и недорогой пикап. Модель бросит вызов Ford Maverick и Hyundai Santa Cruz.