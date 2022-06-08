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Новый пикап Renault Duster поступил в производство: он стоит от $22 500 (фото)

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Renault Duster Oroch, Renault Oroch, новый Renault Oroch, пикап Renault Duster, Renault Oroch 2022
Фото: Renault | Новый Renault Oroch узнается по измененным фарам, бамперам и решетке радиатора

Renault Oroch — компактный и недорогой пикап на базе Duster. Модель прошла обновление и получила новые мощные турбомоторы.

В Бразилии стартовало производство нового Renault Oroch 2022. Пикап прошел фейслифтинг и поступает в продажу по цене от 22 500 до 25 000 долларов. Об этом сообщает официальный сайт Renault.

Renault Duster Oroch, Renault Oroch, новый Renault Oroch, пикап Renault Duster, Renault Oroch 2022
Пикап построен на базе Renault Duster первого поколения
Фото: Renault

Автомобиль сменил название – из него пропало слово "Duster". Впрочем, это не изменило суть модели – это по-прежнему Duster в кузове пикап. Oroch выпускают с 2015 года, причем в его основе лежит кроссовер первого поколения.

Renault Duster Oroch, Renault Oroch, новый Renault Oroch, пикап Renault Duster, Renault Oroch 2022
В салоне заменили переднюю панель и приборы
Фото: Renault

Хотя Renault Duster второй генерации в производстве с 2018 года, новый пикап Oroch так и не выпустили, а решили обновить уже существующий. Модель 2022 года узнается по измененным бамперам, оптике и решетке радиатора. В топовой версии установлены 16-дюймовые литые диски, а внедорожный пластиковый обвес стал массивнее.

Renault Duster Oroch, Renault Oroch, новый Renault Oroch, пикап Renault Duster, Renault Oroch 2022
Базовую комплектацию пополнила ESP
Фото: Renault

Салон Renault Oroch претерпел более радикальные изменения. Пикап Duster получил полностью новую переднюю панель и щиток приборов от старого Renault Captur. В более дорогих вариантах добавлен 8,0-дюймовый сенсорный дисплей мультимедийной системы. У всех Oroch теперь есть система стабилизации ESP.

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Базовой остается 1,6-литровая атмосферная бензиновая "четверка" мощностью 117 л. с. А вот на смену 2,0-литровому двигателю пришли 1,3-литровые турбомоторы на 154 и 170 л. с. Они доступны с вариатором, а более мощный вариант – полноприводный. Грузоподъемность всех версий пикапа – 680 кг.

Ранее Фокус сообщал, что Toyota готовит легкий и недорогой пикап. Модель бросит вызов Ford Maverick и Hyundai Santa Cruz.