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Французский итальянец: представлен новый Fiat Doblo 2023 (фото)

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Фото: Stellantis | Новый Fiat Doblo обзавелся электрической версией

Fiat Doblo породнился с Citroen Berlingo и Peugeot Rifter. Наряду с бензиновыми и дизельными версиями теперь доступен и электрический вариант e-Doblo.

Опубликованы официальные фото Fiat Doblo третьего поколения. Коммерческая модель поступит в производство на заводе в Испании со второй половины нынешнего года. Об этом сообщает пресс-служба концерна Stellantis.

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Doblo породнился с Citroen Berlingo и Peugeot Rifter
Фото: Stellantis

Новый Fiat Doblo породнился Citroen Berlingo и Peugeot Rifter. В рамках концерна Stellantis было решено унифицировать компактные коммерческие авто.

Дизайн Fiat Doblo 2023

От французских собратьев Fiat Doblo 2023 отличается внешне разве что дизайном передней части. Как и прежде, модель предлагают в грузовом и пассажирском вариантах, со стандартной и удлиненной колесной базой.

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Фургон Fiat Doblo обладает грузовым отсеком объемом 4,4 куб. м
Фото: Stellantis

Салон Fiat Doblo получился даже современнее, чем у собратьев по концерну. Минивэн получил виртуальную панель приборов, проекционный дисплей и 8-дюймовый сенсорный экран мультимедиа. Мало того, в салонное зеркало выводятся показания камеры заднего вида. Вместо рычага автоматической КПП – миниатюрный джойстик.

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Пассажирский Fiat Doblo будет доступен в версиях на 5 и 7 мест. Фургон же обладает грузовым отсеком объемом 4,4 куб. м и может перевозить до 1000 кг.

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В салоне появились виртуальная панель приборов и проекционный дисплей
Фото: Stellantis

Характеристики Fiat Doblo 2023

Грузовой Fiat Doblo 2023 предлагают с 1,2-литровым 110-сильным бензиновым турбомотором и турбодизелями объемом 1,5 л (100 и 130 л. с.). Можно выбрать 6-ступенчатую механическую или 8-ступенчатую автоматическую КПП.

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Грузоподъемность фургона — 1000 кг
Фото: Stellantis

А вот пассажирский минивэн отныне доступен исключительно в электрическом исполнении e-Doblo — со 136-сильным мотором и батареей на 50 кВт∙ч. Он развивает 130 км/ч и обладает запасом хода в 280 км. Зарядить электромобиль Fiat Doblo на 80% в быстром режиме можно за полчаса.

Ранее Фокус сообщал, что Volkswagen выпустил электрический минивэн в ретро-стиле. Это самый дорогой электрокар марки.