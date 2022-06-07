Французький італієць: представлений новий Fiat Doblo 2023 (фото)

Fiat Doblo поріднився з Citroen Berlingo та Peugeot Rifter. Поряд із бензиновими та дизельними версіями тепер доступний і електричний варіант e-Doblo.

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Опубліковано офіційні фото Fiat Doblo третього покоління. Комерційна модель надійде у виробництво на заводі в Іспанії з другої половини цього року. Про це повідомляє пресслужба концерну Stellantis.

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[ + – ] Doblo породився з Citroen Berlingo та Peugeot Rifter Фото: Stellantis

Новий Fiat Doblo поріднився з Citroen Berlingo та Peugeot Rifter. У межах концерну Stellantis вирішено уніфікувати компактні комерційні автомобілі.

Дизайн Fiat Doblo 2023

Від французьких побратимів Fiat Doblo 2023 відрізняється зовні хіба що дизайном передньої частини. Як і раніше, модель пропонують у вантажному та пасажирському варіантах, зі стандартною та подовженою колісною базою.

[ + – ] Фургон Fiat Doblo має вантажний відсік об'ємом 4,4 куб. м Фото: Stellantis

Салон Fiat Doblo вийшов навіть із сучаснішим, ніж у побратимів, концерном. Мінівен отримав віртуальну панель приладів, проєкційний дисплей та 8-дюймовий сенсорний екран мультимедіа. Мало того, на салонне дзеркало виводяться показники камери заднього виду. Замість важеля автоматичної КПП — мініатюрний джойстик.

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Пасажирський Fiat Doblo буде доступний у версіях на 5 та 7 місць. Фургон же має вантажний відсік об'ємом 4,4 куб. м та може перевозити до 1000 кг.

[ + – ] У салоні з'явилися віртуальна панель приладів та проєкційний дисплей Фото: Stellantis

Характеристики Fiat Doblo 2023

Вантажний Fiat Doblo 2023 пропонують з 1,2-літровим 110-сильним бензиновим турбомотором та турбодизелями об'ємом 1,5 л (100 і 130 к. с.). Можна вибрати 6-ступінчасту механічну або 8-ступінчасту автоматичну КПП.

[ + – ] Вантажопідйомність фургона — 1000 кг Фото: Stellantis

А ось пасажирський мінівен тепер доступний лише в електричному виконанні e-Doblo — з 136-сильним мотором і батареєю на 50 кВт∙год. Він розвиває 130 км/год і має запас ходу на 280 км. Зарядити електромобіль Fiat Doblo на 80% у швидкому режимі можна за пів години.

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