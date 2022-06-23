Новый Duster рассекречен за два года до премьеры (фото)

Duster 2024 радикально изменится внешне — его дизайн станет интереснее и агрессивнее. Кроссовер предложат в бензиновой и гибридной версиях.

В интернет попали патентные изображения Dacia/Renault Duster третьего поколения. Кроссовер представят только в 2024 году, но его дизайн уже перестал быть секретом. Об этом сообщает сайт Motor.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

[ + – ] Фары украшены Y-образными ходовыми огнями

Дизайн нового Duster 2024

Новый Duster 2024 радикально изменится – его внешний вид станет ярче и агрессивнее. Кроссовер очень схож с концепт-каром Dacia Bigster 2021 года (хотя Bigster запустят в производство как отдельную и более крупную модель).

На патентные изображения попала именно версия Dacia Duster 2024 – это видно по "замыленному" логотипу румынского бренда. Renault Duster очевидно получит несколько иную решетку радиатора.

[ + – ] Ручки задних дверей спрятаны в стойках

У кроссовера расширенные крылья, а во внешнем виде преобладают грани. Тоненькие светодиодные фары дополнены Y-образными ходовыми огнями. Также обращают на себя внимание спрятанные в стойках ручки задних дверей и изогнутый спойлер на крыше.

Важно

Ретро-дизайн и 400 км запаса хода: Renault показали электрокар за 20 тысяч евро (фото)

Новый Дастер третьего поколения построят на более современной платформе CMF-B – как у Renault Captur и Nissan Juke. Ее преимуществом является возможность установки современной электроники и систем безопасности.

[ + – ] Новый Duster не получит дизельные двигатели

Характеристики Duster 2024

Уже известно, что из-за строгих эко-норм Duster 2024 не получит дизельные двигатели. Ожидаются бензиновые турбомоторы объемом 1,0 л (100 л. с.) и 1,3 л (130 и 150 л. с.), а также 140-сильная гибридная установка Renault E-Tech. Полноприводными, скорее всего, будут две самых мощных версии, причем в гибриде на задней оси будет отдельный электромотор.

Ранее Фокус сообщал, что в продажу поступил новый пикап Renault Duster. Он стоит от $22 500.