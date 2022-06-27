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Volkswagen презентував електричного наступника Passat (фото)

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Фото: Volkswagen | Volkswagen ID. Aero надійде у виробництво з 2023 року

Volkswagen ID. Aero стане флагманом електричної лінії німецької марки. У седана чудова аеродинаміка та запас ходу 620 км.

У Китаї відбулася онлайн-презентація Volkswagen ID. Aero. Великий седан стане наступником моделі Passat і флагманом в електричній лінійці ID. Про це повідомляє офіційний сайт Volkswagen.

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У седана добре опрацьована аеродинаміка
Фото: Volkswagen

Новий Volkswagen ID. Aero формально є концепт-каром, хоча серійна модель навряд чи занадто відрізнятиметься від нього. Електромобіль надійде у виробництво з другої половини 2023 року — його випускатимуть у Німеччині та Китаї.

Електрокар позиціонують як заміну Volkswagen Passat у кузові седан. Нагадаємо, чотиридверну версію моделі вже зняли з виробництва, і нове покоління Passat буде доступне виключно як універсал.

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Запас ходу Volkswagen ID. Aero досягає 620 км
Фото: Volkswagen

Volkswagen ID. Aero відрізняється обтічним дизайном із похилим дахом і висувними дверними ручками. Передня частина з довгастими матричними фарами й тоненькою діодною смугою витримана на кшталт VW Golf 8. Концепт-кар отримав 22-дюймові литі диски.

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Відомо, що ID. Aero буде більшим за Passat — близько 5 м в довжину та з колісною базою в 3 м. Електромобіль Volkswagen не тільки має стрімкий вигляд, його аеродинаміка дійсно добре опрацьована — коефіцієнт лобового опору дорівнює всього 0,23.

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Електрокар прийде на зміну Volkswagen Passat
Фото: Volkswagen

Саме завдяки хорошим аеродинамічним властивостям вдалося досягти великого запасу ходу в 620 км без збільшення ємності батареї (вона дорівнює 77 кВт∙год). Седан запропонують у версіях потужністю від 184 до 300 к. с. із заднім і повним приводом.

Раніше Фокус розповідав, що новий Volkswagen Touareg 2023 помітили під час тестів.