Opel готовит конкурента Nissan Leaf с запасом хода 400 км (фото)

Электромобиль Opel Astra-e позаимствует 155-сильный электромотор и литий-ионную батарею у Peugeot e-308. Помимо хэтчбека, покупателям предложат и универсал.

Opel Astra и его британский близнец Vauxhall Astra получат электрическую версию. Ее продажи планируют начать в 2023 году, а начальная стоимость составит около 35 тыс. евро. Об этом сообщает издание Auto Express.

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[ + – ] Электрокар получит 155-сильный мотор, а его запас хода достигнет 400 км Фото: Opel

Новый Opel Astra-e (именно так назовут электрокар) станет конкурентом Nissan Leaf, Volkswagen ID.3, а также нового MG 4. Однако в отличие от соперников, он будет доступен не только как хэтчбек, но и в кузове универсал – с вместительным 548-литровым багажником.

Как и младшие электромобили Opel Mokka-e и Corsa-e, новый Opel Astra-e внешне мало чем будет отличаться от бензиновых или гибридных версий. Скорее всего, он получит особые колесные диски с улучшенной аэродинамикой, а дизайн передней части немного изменят.

[ + – ] Цена Opel Astra-e составит около 35 тысяч евро Фото: Opel

В салоне все ограничится новой графикой виртуальной панели приборов и дисплея мультимедиа. В списке доступных опций будут матричные фары, система полуавтономного вождения, камеры кругового обзора, вентиляция и массаж сидений.

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Силовую установку для Opel Astra-e 2023 позаимствуют у Peugeot e-308 (модели построены на одной платформе ЕМР2). Хэтчбек и универсал получат 155-сильный мотор и литий-ионную батарею емкостью 54 кВт∙ч, а запас хода составит 400 км.

[ + – ] Помимо хэтчбека, предложат вместительный универсал Фото: Opel

Opel начинает активную электрификацию своей линейки. До 2024 года у всех моделей марки будут электрические версии, а с 2028 года компания полностью откажется от бензиновых и дизельных двигателей.

Ранее Фокус сообщал, что Opel Corsa получил спецверсию к 40-летию модели и его покупатели получат в подарок фирменные носки.