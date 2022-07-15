Електричний пікап Tesla Cybertruck розкупили на п'ять років уперед

На електрокар Tesla Cybertruck надійшло понад 1,25 мільйонів замовлень. Завод Tesla у Техасі зможе випускати максимум 250 тисяч пікапів на рік, тобто черга за авто розтягнулася щонайменше до 2028 року.

Попит на новий Tesla Cybertruck перевищив усі очікування. Електричний пікап ще не надійшов у виробництво, а вже зібрав понад 1,25 мільйонів попередніх замовлень. Про це повідомляє сайт The Drive.

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Електромобіль Tesla Cybertruck презентували ще в 2019 році й за перший тиждень на нього надійшло понад 250 тисяч попередніх замовлень. Однак старт виробництва пікапа постійно відкладався, адже його конструкцію доопрацьовували. Тепер фінальний серійний варіант Cybertruck нарешті затверджено і в 2023 році його почнуть випускати.

[ + – ] Фінальний дизайн пікапа вже затверджено Фото: Tesla

Щороку планують збирати по 250 тисяч Tesla Cybertruck, тобто в найкращому випадку всі замовлення вдасться виконати лише за п'ять років. Хоча насправді чекати доведеться ще довше, адже на заплановані обсяги виробництва завод у Техасі вийде не відразу.

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Нагадаємо, що пікап Tesla Cybertruck коштує від 39 990 до 69 990 доларів. Електромобіль пропонують у трьох версіях:

Single Motor RWD — один мотор, задній привід, 6,5 с до 100 км/год, максимальна швидкість — 175 км/год, запас ходу — 400 км, маса причепа, що буксирується, — 3,4 тонни;

— один мотор, задній привід, 6,5 с до 100 км/год, максимальна швидкість — 175 км/год, запас ходу — 400 км, маса причепа, що буксирується, — 3,4 тонни; Dual Motor AWD — два мотори, повний привід, 4,5 с до 100 км/год, максимальна швидкість — 193 км/год, запас ходу — 480 км, маса причепа, що буксирується, — 4,5 тонни;

— два мотори, повний привід, 4,5 с до 100 км/год, максимальна швидкість — 193 км/год, запас ходу — 480 км, маса причепа, що буксирується, — 4,5 тонни; Quad Motor AWD — чотири мотори, повний привід, 2,9 с до 100 км/год, максимальна швидкість — 210 км/год, запас ходу — 800 км, маса причепа, що буксирується, — 6,4 тонни.

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