Электрический пикап Tesla Cybertruck раскупили на пять лет вперед

На электрокар Tesla Cybertruck поступило свыше 1,25 миллиона предзаказов. Завод Tesla в Техасе сможет выпускать максимум 250 тысяч пикапов в год, то есть очередь за авто растянулась минимум до 2028 года.

Спрос на новый Tesla Cybertruck превысил все ожидания. Электрический пикап еще не поступил в производство, а уже собрал более 1,25 миллиона предварительных заказов. Об этом сообщает сайт The Drive.

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Электромобиль Tesla Cybertruck презентовали еще в 2019 году и за первую неделю на него поступило свыше 250 тысяч предзаказов. Однако старт производства пикапа постоянно откладывался, ведь его конструкцию дорабатывали. Теперь финальный серийный вариант Cybertruck наконец утвержден и в 2023 году его начнут выпускать.

[ + – ] Финальный дизайн пикапа уже утвержден Фото: Tesla

Ежегодно планируют собирать по 250 тысяч Tesla Cybertruck, то есть в лучшем все заказы удастся выполнить только за пять лет. Хотя в реальности, ждать придется еще дольше, ведь на запланированные объемы производства завод в Техасе выйдет не сразу.

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Напомним, что пикап Tesla Cybertruck стоит от 39 990 до 69 990 долларов. Электромобиль предлагают в трех версиях:

Single Motor RWD — один мотор, задний привод, 6,5 с до 100 км/ч, максимальная скорость — 175 км/ч, запас хода — 400 км, масса буксируемого прицепа — 3,4 тонны;

— один мотор, задний привод, 6,5 с до 100 км/ч, максимальная скорость — 175 км/ч, запас хода — 400 км, масса буксируемого прицепа — 3,4 тонны; Dual Motor AWD — два мотора, полный привод, 4,5 с до 100 км/ч, максимальная скорость — 193 км/ч, запас хода — 480 км, масса буксируемого прицепа — 4,5 тонны;

— два мотора, полный привод, 4,5 с до 100 км/ч, максимальная скорость — 193 км/ч, запас хода — 480 км, масса буксируемого прицепа — 4,5 тонны; Quad Motor AWD — четыре мотора, полный привод, 2,9 с до 100 км/ч, максимальная скорость — 210 км/ч,запас хода — 800 км, масса буксируемого прицепа — 6,4 тонны.

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