Запас хода 600 км и 400 сил: Geely показали недорогую альтернативу Tesla Cybertruck (фото)

Электрический пикап Radar RD6 от Geely предложат в версиях мощностью 200-400 л. с. с задним и полным приводом. Топовый вариант будет разгоняться до 100 км/ч за 6 с и проезжать 600 км без подзарядки.

Опубликованы официальные фото Geely Radar RD6. Первый электрический пикап марки поступит в продажу на родине с сентября по цене примерно от $30 тысяч. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

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[ + – ] Пикап предложат только в четырехдверном исполнении Фото: Geely

Электромобиль является первым представителем линейки Radar. Под этим брендом будут выпускать электрические модели повышенной проходимости. Вслед за пикапом также появятся два внедорожника и квадроцикл.

[ + – ] Самый дорогой вариант узнается по красным накладкам на кузове Фото: Geely

Новый Radar RD6 построен на новой платформе Geely SEA, созданной специально для электрокаров. Пикап будет доступен исключительно в четыреехдверной версии длиной немногим более 5 м.

У пикапа довольно сдержанный дизайн со слегка расширенными крыльями и продолговатыми диодными фарами. Топовая версия модели отличается окрашенной в черный цвет крышей и красными накладками на кузове.

[ + – ] Запас хода в топовой версии достигнет 600 км Фото: Geely

Полные характеристики Geely Radar RD6 рассекретят ближе к дате старта продаж. Пока же известно, что его предложат в 200-сильной заднеприводной и 400-сильной полноприводной версиях. В более мощном варианте разгон до 100 км/ч займет 6 с, а запас хода пикапа составит около 600 км.

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Цена Radar RD6 также пока не объявлена, сообщается, что китайский электрокар будет недорогим. Его позиционируют, как более компактную и доступную альтернативу Tesla Cybertruck, Ford F-150 Lightning и Chevrolet Silverado EV.

Ранее Фокус сообщал, что Geely презентовали молодежный кроссовер с агрессивным дизайном и двигателем Volvo.