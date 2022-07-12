Агрессивный дизайн и двигатель Volvo: представлен новый кроссовер Geely (фото)

Кроссоверу Geely Binyue Cool серьезно обновили дизайн и интерьер, а также установили новый турбомотор. Модель имеет все шансы появиться в Украине под названием Coolray.

Опубликованы первые фото Geely Binyue Cool 2023. Кроссовер, который за пределами своей родины, известен, как Geely Coolray, прошел основательную модернизацию. Об этом сообщает официальный сайт китайского концерна.

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[ + – ] За пределами Китая кроссовер известен как Geely Coolray Фото: Geely

Дизайн Geely Binyue Cool стал агрессивнее и теперь выдержан в новом фирменном стиле, названном Geely Energy Storm. Самая заметная черта модели 2022 года – огромная решетка радиатора. Кроме того, светодиодные фары стали тоньше, а фонари растянуты на всю ширину кузова. Изменения несколько увеличили размеры модели.

[ + – ] Дизайн передней части стал агрессивнее Фото: Geely

Габариты Geely Binyue Cool:

Длина – 4380 мм

Ширина – 1800 мм

Высота – 1609 мм

Колесная база – 2600 мм

Топовый вариант Geely Binyue Cool S выглядит ярче – он получил обвес, антикрыло на крыше и четыре выхлопных трубы. Стандартными являются 18-дюймовые литые диски.

[ + – ] Салон Geely Binyue Cool полностью переделали Фото: Geely

Салон кроссовера показали только на рендерах. Он полностью переделан с использованием деталей седана Geely Binrui Cool. Появились новый руль, увеличенная цифровая панель приборов и большой 12,3-дюймовый сенсорный дисплей, а рычаг КПП заменили миниатюрным джойстиком.

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Geely Binyue Cool получил новый 1,5-литровый турботор Volvo на 184 л. с. В паре с ним работает 7-ступенчатая КПП с двумя сцеплениями. Позже линейку расширит 258-сильный гибрид.

[ + – ] В топовой версии на крыше появился спойлер Фото: Geely

На китайском рынке обновленная модель поступит в продажу с августа. А под конец года стартуют продажи экспортного Geely Coolray 2023. Он имеет все шансы появиться на нашем рынке, ведь Geely анонсировали возвращение в Украину и планируют продавать именно кроссоверы.

Ранее Фокус сообщал, что Toyota готовит очень необычный кроссовер Crown. Модель предложат в бензиновой и гибридной версиях.