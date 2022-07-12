Агресивний дизайн і двигун Volvo: представлений новий кросовер Geely (фото)

Кросовер Geely Binyue Cool серйозно оновили дизайн та інтер'єр, а також встановили новий турбомотор. Модель має всі шанси з'явитись в Україні під назвою Coolray.

Опубліковано перші фото Geely Binyue Cool 2023. Кросовер, який за межами своєї батьківщини, відомий як Geely Coolray, пройшов ґрунтовну модернізацію. Про це повідомляє офіційний сайт китайського концерну.

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[ + – ] За межами Китаю кросовер відомий як Geely Coolray Фото: Geely

Дизайн Geely Binyue Cool став агресивнішим і тепер витриманий у новому фірмовому стилі, названому Geely Energy Storm. Найпомітніша риса моделі 2022 року — величезна решітка радіатора. Крім того, світлодіодні фари стали тоншими, а ліхтарі розтягнуті на всю ширину кузова. Зміни дещо збільшили розміри моделі.

[ + – ] Дизайн передньої частини став агресивнішим Фото: Geely

Габарити Geely Binyue Cool:

довжина — 4 380 мм;

ширина — 1 800 мм;

висота — 1 609 мм;

колісна база — 2 600 мм.

Топовий варіант Geely Binyue Cool S виглядає яскравішим — він отримав обвіс, антикрило на даху та чотири вихлопні труби. Стандартними є 18-дюймові диски литі.

[ + – ] Салон Geely Binyue Cool повністю переробили Фото: Geely

Салон кросовера показали лише на рендерах. Він повністю перероблений з використанням деталей седана Geely Binrui Cool. З'явилися нове кермо, збільшена цифрова панель приладів і великий 12,3-дюймовий дисплей сенсорний, а важіль КПП замінили мініатюрним джойстиком.

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Geely Binyue Cool отримав новий 1,5-літровий турботор Volvo на 184 к. с. У парі з ним працює 7-ступінчаста КПП із двома зчепленнями. Згодом лінійку розширить 258-сильний гібрид.

[ + – ] У топовій версії на даху з'явився спойлер Фото: Geely

На китайському ринку оновлена модель надійде у продаж із серпня. А під кінець року стартує продаж експортного Geely Coolray 2023. Він має всі шанси з'явитися на нашому ринку, адже Geely анонсували повернення в Україну і планують продавати саме кросовери.

Раніше Фокус повідомляв, що Toyota готує дуже незвичайний кросовер Crown. Модель запропонують у бензиновій і гібридній версіях.