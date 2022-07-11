Новий китайський електромобіль став першим у світі авто з довічною гарантією (фото)

Довічна гарантія поширюється на всі деталі авто та включає безкоштовне техобслуговування. Крім того, у вартість електрокара включено встановлення пристрою швидкого заряджання в будинку власника.

У Китаї надійшов у продаж новий Hengchi 5. Сімейний електрокросовер коштує від 179 000 юанів ($26 750) і першим у світі отримав довічну гарантію. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

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[ + – ] Електромобіль коштує від $26 750 Фото: CarNewsChina

Гарантія поширюється на всі компоненти авто, зокрема — і дорогі двигуни та батарею. Вона включає два безкоштовні планові ТО щорічно. Крім того, пакет послуг включає придорожню допомогу на дорозі за несправності або ДТП (включно з евакуацією авто) та п'ять років безкоштовного інтернету 5G для точки Wi-Fi.

Новий Hengchi 5 — кросовер середнього класу з обтічним дизайном. У нього вигнута віконна лінія та тоненькі стрілоподібні фари з діодною оптикою.

[ + – ] На передній панелі встановлено відразу три дисплеї Фото: CarNewsChina

Розміри Hengchi 5 2022:

Довжина — 4725 мм

Ширина — 1925 мм

Висота — 1676 мм

Колісна база — 2780 мм

[ + – ] В обробці використано шкіру, а оснащення включає систему напівавтономного руху. Фото: CarNewsChina

У салоні на передній панелі розміщено відразу три дисплеї, причому один із них призначений для пасажира. Попереду встановлені спортивні крісла. Оснащення включає шкіряний салон, систему напівавтономного водіння та бездротову зарядку для смартфонів. Також власнику авто у будинку безкоштовно встановлюють пристрій для прискореної зарядки електрокара.

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Китайський електромобіль Hengchi 5 оснащений 204-сильним двигуном та батареєю ємністю 72,8 кВт∙год. Він розганяється до 100 км/год за 7,8 і розвиває 180 км/год, запас ходу становить 600 км.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні з'явилися бюджетні китайські електромобілі за $13,200.