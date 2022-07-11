Новый китайский электромобиль стал первым в мире авто с пожизненной гарантией (фото)

Пожизненная гарантия распространяется на все детали авто и включает бесплатное техобслуживание. Кроме того, в стоимость электрокара включена установка устройства быстрой зарядки в доме владельца.

В Китае поступил в продажу новый Hengchi 5. Семейный электрокроссовер стоит от 179 000 юаней ($26 750) и первым в мире получил пожизненную гарантию. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

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[ + – ] Электромобиль стоит от $26 750 Фото: CarNewsChina

Гарантия распространяется на все компоненты авто, в том числе – и на дорогие моторы и батарею. Она включает два бесплатных плановых ТО ежегодно. Кроме того, пакет услуг включает придорожную помощь на дороге при неисправности или ДТП (включительно с эвакуацией авто) и пять лет бесплатного интернета 5G для точки Wi-Fi.

Новый Hengchi 5 – кроссовер среднего класса с обтекаемым дизайном. У него изогнутая оконная линия и тоненькие стреловидные фары с диодной оптикой.

[ + – ] На передней панели установлены сразу три дисплея Фото: CarNewsChina

Размеры Hengchi 5 2022:

Длина – 4725 мм

Ширина – 1925 мм

Высота – 1676 мм

Колесная база – 2780 мм

[ + – ] В отделке использована кожа, а оснащение включает систему полуавтономного движения Фото: CarNewsChina

В салоне на передней панели размещены сразу три дисплея, причем один из них предназначен для пассажира. Спереди установлены спортивные кресла. Оснащение включает кожаный салон, систему полуавтономного вождения и беспроводную зарядку для смартфонов. Также владельцу авто дома бесплатно устанавливают устройство для ускоренной зарядки электрокара.

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Китайский электромобиль Hengchi 5 оснащен 204-сильным мотором и батареей емкостью 72,8 кВт∙ч. Он разгоняется до 100 км/ч за 7,8 и развивает 180 км/ч, а его запас хода составляет 600 км.

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