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В Украине появились недорогие китайские электромобили за $13 200 (фото)

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Фото: autocentre.ua | Chery eQ1 — миниатюрный электрокар для города

Chery eQ1 по размерам немного больше Smart, но при этом четырехместный. Запас хода недорогого электрокара составляет 250 км.

На украинских дорогах заметили электрокар Chery eQ1. Компактный городской автомобиль появился еще в 2016 году, однако только сейчас он появился в нашей стране. Об этом пишет Автоцентр.

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Chery eQ1 достигает всего 3,2 м в длину
Фото: autocentre.ua

Chery eQ1 по дизайну немного напоминает Smart – у него характерный силуэт с короткими свесами кузова и большим углом наклона лобового стекла. Однако китайский электромобиль несколько крупнее.

Габариты Chery eQ1:

  • Длина – 3200 мм
  • Ширина – 1670 мм
  • Высота – 1550 мм
  • Колесная база – 2150 мм
Chery eQ1, новый Chery eQ1, электромобиль Chery eQ1, Chery eQ1 2022, купить Chery eQ1
Запас хода электрокара достигает 250 км
Фото: autocentre.ua

Несмотря на миниатюрные размеры, электромобиль Chery eQ1 является четырехместным, хотя задние сиденья больше рассчитаны на детей. В салоне установлены виртуальная панель приборов и 10,4-дюймовый сенсорный дисплей мультимедиа.

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Оснащение включает виртуальную панель приборов и сенсорный дисплей
Фото: autocentre.ua

Купить Chery eQ1 в Украине можно по цене от 13 200 долларов. Комплектация авто включает кондиционер, камеру заднего вида, ABS и 2 подушки безопасности.

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Китайский электромобиль оснащен 41-сильным мотором и батареей емкостью 31 кВт∙ч. Он может развить 100 км/ч и обладает запасом хода в 250 км. Зарядить электрокар от домашней электросети можно за 5-7 часов.

Chery eQ1, новый Chery eQ1, электромобиль Chery eQ1, Chery eQ1 2022, купить Chery eQ1
Несмотря на компактные размеры, авто четырехместное
Фото: autocentre.ua

Ранее Фокус сообщал, что Chery eQ1 стал основой для нового итальянского электромобиля, причем в Европе новая модель существенно подорожала.

Также мы писали, что в Украине продаются бюджетные корейские электрокары за $7000.