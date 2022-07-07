В Украине резко вырос спрос на электромобили: ТОП-5 самых популярных моделей

Дефицит бензина и дизеля подтолкнул украинцев активно покупать электромобили. Их продают существенно больше, чем до войны.

За июнь украинцы купили 1055 электромобилей. Это на 4% больше, чем в мае и сразу на 65% превышает показатель июня 2021 года. Такую статистику опубликовала ассоциация "Укравтопром".

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[ + – ] Nissan Leaf остается бестселлером на украинском рынке Фото: Nissan

На рост популярности электромобилей повлиял дефицит топлива в Украине. Особенно это отобразилось в сегменте коммерческих электрокаров – их продажи выросла в 2,4 раза (всего продано 958 легковых и 97 коммерческих электрокаров). Также отмечается, что доля новых электромобилей за год увеличилась с 10 до 14%.

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Стали известны и самые популярные электромобили в Украине. Как и прежде, лидером остается Nissan Leaf – в июне приобрели 196 таких авто. А вот Tesla из тройки лучших потеснили электрокары Volkswagen.

[ + – ] В Украине набирают популярность электромобили Volkswagen Фото: Volkswagen

ТОП-5 самых популярных электромобилей в Украине за июнь:

Nissan Leaf – 196 проданных авто Volkswagen ID.4 – 72 Volkswagen e-Golf – 70 Tesla Model 3 – 58 Renault Zoe – 57

Продажи электрокаров в Украине могут увеличится еще больше в ближайшее время, ведь с 1 июля их регистрация ощутимо подешевела за счет отмены сбора в пенсионный фонд.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине резко увеличились продажи б/у авто – они существенно превысили довоенный уровень.