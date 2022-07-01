Украинский авторынок продолжает расти во время войны: какие авто пользуются спросом

В июне спрос на новые автомобили в Украине снова вырос. Практически у всех лидеров рынка отмечается рост продаж.

Несмотря на войну, продажи новых авто в Украине постепенно растут. За июнь украинцы приобрели 2,9 тыс. машин. Такую статистику приводит ассоциация "Укравтопром".

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По сравнению с маем авторынок Украины вырос на 14%, а по сравнению с апрелем – в 2,3 раза. Хотя, конечно, в июне прошлого года продали на 69% больше машин.

Лидером рынка остается Toyota – 456 проданных автомобилей, что на 11% больше, чем в мае. Вторую позицию сохраняет Renault (327 шт., +13%), а на третью – поднялся Volkswagen (263 шт., +56%). Замыкают ТОП-5 Hyundai (172 шт., +7%) и Skoda (168 шт., -10%)

[ + – ] Самой популярной моделью июня стал Renault Duster Фото: Renault

Самые популярные автобренды в Украине за июнь 2022 года:

Toyota – 456 проданных авто Renault – 327 Volkswagen – 263 Hyundai – 172 Skoda – 168 Mitsubishi – 162 BMW – 120 Nissan – 102 Mercedes-Benz – 94 Ford – 87

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Самый популярный автомобиль в июне – кроссовер Renault Duster. Его выбрали 168 покупателей.

Всего за первое полугодие украинцы приобрели 17,8 тыс. новых авто. Это в 2,7 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее Фокус сообщал, что с 9 апреля по 30 июня в Украине бесплатно растаможили свыше 236 тыс. авто. Большинство из них относятся к бюджетному сегменту.