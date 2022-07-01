UA
UA
Разделы
Материалы
Авто

Украинский авторынок продолжает расти во время войны: какие авто пользуются спросом

397
Продажа новых авто, продажи новых авто в Украине, самые популярные авто в Украине, авторынок Украины
Фото: toyota.com.ua | Лидерство на рынке сохраняет Toyota

В июне спрос на новые автомобили в Украине снова вырос. Практически у всех лидеров рынка отмечается рост продаж.

Несмотря на войну, продажи новых авто в Украине постепенно растут. За июнь украинцы приобрели 2,9 тыс. машин. Такую статистику приводит ассоциация "Укравтопром".

По сравнению с маем авторынок Украины вырос на 14%, а по сравнению с апрелем – в 2,3 раза. Хотя, конечно, в июне прошлого года продали на 69% больше машин.

Лидером рынка остается Toyota – 456 проданных автомобилей, что на 11% больше, чем в мае. Вторую позицию сохраняет Renault (327 шт., +13%), а на третью – поднялся Volkswagen (263 шт., +56%). Замыкают ТОП-5 Hyundai (172 шт., +7%) и Skoda (168 шт., -10%)

Продажа новых авто, продажи новых авто в Украине, самые популярные авто в Украине, авторынок Украины
Самой популярной моделью июня стал Renault Duster
Фото: Renault

Самые популярные автобренды в Украине за июнь 2022 года:

  1. Toyota – 456 проданных авто
  2. Renault – 327
  3. Volkswagen – 263
  4. Hyundai – 172
  5. Skoda – 168
  6. Mitsubishi – 162
  7. BMW – 120
  8. Nissan – 102
  9. Mercedes-Benz – 94
  10. Ford – 87
Важно
Рекордный обвал: автопроизводство в РФ упало сразу на 96,7%
Рекордный обвал: автопроизводство в РФ упало сразу на 96,7%

Самый популярный автомобиль в июне – кроссовер Renault Duster. Его выбрали 168 покупателей.

Всего за первое полугодие украинцы приобрели 17,8 тыс. новых авто. Это в 2,7 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее Фокус сообщал, что с 9 апреля по 30 июня в Украине бесплатно растаможили свыше 236 тыс. авто. Большинство из них относятся к бюджетному сегменту.