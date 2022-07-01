Украинский авторынок продолжает расти во время войны: какие авто пользуются спросом
В июне спрос на новые автомобили в Украине снова вырос. Практически у всех лидеров рынка отмечается рост продаж.
Несмотря на войну, продажи новых авто в Украине постепенно растут. За июнь украинцы приобрели 2,9 тыс. машин. Такую статистику приводит ассоциация "Укравтопром".
По сравнению с маем авторынок Украины вырос на 14%, а по сравнению с апрелем – в 2,3 раза. Хотя, конечно, в июне прошлого года продали на 69% больше машин.
Лидером рынка остается Toyota – 456 проданных автомобилей, что на 11% больше, чем в мае. Вторую позицию сохраняет Renault (327 шт., +13%), а на третью – поднялся Volkswagen (263 шт., +56%). Замыкают ТОП-5 Hyundai (172 шт., +7%) и Skoda (168 шт., -10%)
Самые популярные автобренды в Украине за июнь 2022 года:
- Toyota – 456 проданных авто
- Renault – 327
- Volkswagen – 263
- Hyundai – 172
- Skoda – 168
- Mitsubishi – 162
- BMW – 120
- Nissan – 102
- Mercedes-Benz – 94
- Ford – 87
Самый популярный автомобиль в июне – кроссовер Renault Duster. Его выбрали 168 покупателей.
Всего за первое полугодие украинцы приобрели 17,8 тыс. новых авто. Это в 2,7 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Ранее Фокус сообщал, что с 9 апреля по 30 июня в Украине бесплатно растаможили свыше 236 тыс. авто. Большинство из них относятся к бюджетному сегменту.