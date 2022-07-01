Сколько автомобилей успели растаможить бесплатно украинцы до 1 июля (статистика)

Больше всего "евроблях" было ввезено в Украину за июнь. В конце месяца на границе оформляли по 7500 машин ежедневно.

С 9 апреля по 30 июня украинцы смогли растаможить бесплатно 236 792 автомобиля. В общей сложности было сэкономлено 26,1 млрд. гривен таможенных платежей. Об этом сообщил в своем Telegram-канале народный депутат Ярослав Железняк.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Объемы ввоза "евроблях" росли с каждым месяцем, поэтому 44% машин ввезли в июне:

Апрель – 33,5 тыс. авто

Май – 98 тыс. авто

Июнь – 105,3 тыс. авто

[ + – ] После принятия закона 7418 темпы растаможки резко подскочили Фото: "Железный нардеп"

В начале растамаживали примерно по 3200 автомобилей в месяц, но после принятия законопроекта №7418 о возвращении таможенных платежей темпы резко подскочили, что видно на графике, опубликованном Ярославом Железняком.

В последние дни перед 1 июля оформляли примерно по 7500 автомобилей в день. На границах образовались огромные очереди на десятки километров.

Важно

В Украине во время войны резко вырос спрос на б/у авто: ТОП-10 самых популярных моделей

Подавляющее большинство ввезенных машин относятся к бюджетному сегменту и стоят до $5000. Впрочем, есть среди них и роскошные авто, и даже суперкары.

Теперь темпы растаможки резко уменьшатся – платить придется по схеме, действовавшей до 9 апреля. Впрочем, вскоре могут ввести полностью новую схему растаможки через приложение "Дія" с новой сложной формулой.

Ранее Фокус сообщал, что группа депутатов предлагают сохранить бесплатную растаможку, но не для всех.