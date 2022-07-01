Сколько автомобилей успели растаможить бесплатно украинцы до 1 июля (статистика)
Больше всего "евроблях" было ввезено в Украину за июнь. В конце месяца на границе оформляли по 7500 машин ежедневно.
С 9 апреля по 30 июня украинцы смогли растаможить бесплатно 236 792 автомобиля. В общей сложности было сэкономлено 26,1 млрд. гривен таможенных платежей. Об этом сообщил в своем Telegram-канале народный депутат Ярослав Железняк.
Объемы ввоза "евроблях" росли с каждым месяцем, поэтому 44% машин ввезли в июне:
- Апрель – 33,5 тыс. авто
- Май – 98 тыс. авто
- Июнь – 105,3 тыс. авто
В начале растамаживали примерно по 3200 автомобилей в месяц, но после принятия законопроекта №7418 о возвращении таможенных платежей темпы резко подскочили, что видно на графике, опубликованном Ярославом Железняком.
В последние дни перед 1 июля оформляли примерно по 7500 автомобилей в день. На границах образовались огромные очереди на десятки километров.Важно
Подавляющее большинство ввезенных машин относятся к бюджетному сегменту и стоят до $5000. Впрочем, есть среди них и роскошные авто, и даже суперкары.
Теперь темпы растаможки резко уменьшатся – платить придется по схеме, действовавшей до 9 апреля. Впрочем, вскоре могут ввести полностью новую схему растаможки через приложение "Дія" с новой сложной формулой.
Ранее Фокус сообщал, что группа депутатов предлагают сохранить бесплатную растаможку, но не для всех.