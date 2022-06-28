Депутаты предлагают сохранить бесплатную растаможку авто, но не для всех

Новым законопроектом предлагается оставить бесплатную растаможку для участников боевых действий и украинцев, потерявших авто во время войны. Впрочем, депутаты хотят ввести ограничения для этих категорий граждан.

В Верховную Раду внесен новый проект закона о растаможке авто. Подготовили его более 60 народных депутатов. Об этом написал в Facebook один из авторов законопроекта Игорь Фрис.

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Проект закона вносит изменения в Налоговый и Таможенный кодексы и предлагает сохранить бесплатную растаможку автомобилей. Однако воспользоваться льготами смогут не все украинцы, а только две категории – участники боевых действий и граждане, чьи машины были уничтожены во время войны.

Законопроект также устанавливает ограничения для владельцев автомобилей, растаможенных бесплатно. Машины не разрешается будет перепродавать или передавать по доверенности на протяжении трех лет.

Напомним, бесплатная растаможка в Украине будет отменена уже с 1 июля. Вместо нее правительство готовит онлайн-растаможку через приложение "Дія", причем по новой и очень сложной формуле.

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По данным народного депутата Ярослава Железняка, всего с 9 апреля украинцы уже пригнали 211 тыс. авто под нулевую растаможку и сэкономили на платежах 23,5 миллиарда гривен.

В последнее время ввоз авто активизировался – за день оформляют от 3200 до 4700 машин. Автомобилисты стараются успеть до 1 июля и на границах образовались многокилометровые очереди из "евроблях".

Ранее Фокус сообщал, что в Украине расширили перечень пограничных пунктов пропуска, где можно ввезти авто под растаможку.