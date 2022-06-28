Депутати пропонують зберегти безплатне розмитнення авто, але не для всіх

Новий законопроєкт пропонує залишити безплатне розмитнення для учасників бойових дій і українців, які втратили авто під час війни. Втім, депутати хочуть запровадити обмеження для цих категорій громадян.

До Верховної Ради внесено новий проєкт закону про розмитнення авто. Підготували його понад 60 народних депутатів. Про це написав у Facebook один із авторів законопроєкту Ігор Фріс.

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Проєкт закону вносить зміни до Податкового та Митного кодексів і пропонує зберегти безплатне розмитнення автомобілів. Проте скористатися пільгами зможуть не всі українці, а лише дві категорії — учасники бойових дій і громадяни, чиї машини було знищено під час війни.

Законопроєкт також встановлює обмеження для власників автомобілів, розмитнених безплатно. Машини не дозволяється перепродувати або передавати за довіреністю протягом трьох років.

Нагадаємо, безплатне розмитнення в Україні буде скасовано вже з 1 липня. Замість нього уряд готує онлайн-розмитнення через додаток "Дія", причому за новою та дуже складною формулою.

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За даними народного депутата Ярослава Железняка, лише з 9 квітня українці вже пригнали 211 тис. авто під нульове розмитнення і заощадили на платежах 23,5 мільярда гривень.

Останнім часом ввезення авто активізувалося — за день оформлюють від 3200 до 4700 машин. Автомобілісти намагаються встигнути до 1 липня, і на кордонах утворилися багатокілометрові черги з "євроблях".

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні розширили перелік прикордонних пунктів пропуску, де можна ввезти авто під розмитнення.