"Евробляха" за 200 тысяч евро: в Украину ввезли Ferrari для бесплатной растаможки (фото)

Пригнанный из Европы Ferrari FF стоит до 200 тыс. евро и оснащен большим 6,3-литровым V12. Суперкар может развить 335 км/ч.

Во Львове появился суперкар Ferrari FF. Автомобиль очевидно только пригнали в Украину, ведь у него европейские транзитные номера. Об этом пишет сайт ТопЖыр.

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Судя по всему, этот Ferrari FF могут растаможить бесплатно, ведь автомобиль уже ввезен и оформлен на границе до 1 июля. Экономия для владельца будет существенной, ведь такой суперкар в Европе стоит от 120 до 200 тысяч евро. К тому же, объем его двигателя довольно большой – 6,3 л, так что растаможка Ferrari была бы недешевой.

[ + – ] Суперкар выпускали с 2011 по 2016 годы Фото: Ferrari

Купе Ferrari FF выпускали с 2011 по 2016 годы и всего собрали 2291 авто. Модель позиционировали, как семейный спортивный автомобиль, ведь у него четырехместный салон и практичный вместительный багажник объемом 450-800 л.

Суперкар Ferrari FF оснащен 650-сильным V12 и способен разгоняться до 100 км/ч за 3,7 с и развивать 335 км/ч. Это одна из немногих полноприводных моделей марки, причем у него сложная трансмиссия с отдельными коробками передач для передней и задней оси.

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Депутаты предлагают сохранить бесплатную растаможку авто, но не для всех

Это не первый случай, когда в Украину пригоняют для бесплатной растаможки суперкар. Не так давно в нашу страну ввезли McLaren 570S и Ferrari Roma. Впрочем, большинство "евроблях" все же не столь дорогие.

Ранее Фокус сообщал, что вскоре в Украине планируют ввести онлайн-растаможку через приложение "Дія", причем формула рассчета таможенных платежей будет очень сложной.