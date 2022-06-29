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"Євробляха" за 200 тисяч євро: в Україну ввезли Ferrari для безплатного розмитнення (фото)

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Фото: Із сайту ТопЖир | Ferrari FF з транзитними номерами зняли у Львові

Пригнаний з Європи Ferrari FF коштує до 200 тис. євро і має великий 6,3-літровий V12. Суперкар може розвинути 335 км/год.

У Львові з'явився суперкар Ferrari FF. Автомобіль очевидно лише пригнали в Україну, адже він має європейські транзитні номери. Про це пише сайт ТопЖир.

Зважаючи на все, цей Ferrari FF можуть розмитнити безплатно, адже автомобіль уже ввезений та оформлений на кордоні до 1 липня. Економія для власника буде суттєвою, адже такий суперкар у Європі коштує від 120 до 200 тисяч євро. До того ж об'єм його двигуна досить великий — 6,3 л, тож розмитнення Ferrari було б недешевим.

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Суперкар випускали з 2011 по 2016 роки
Фото: Ferrari

Купе Ferrari FF випускали з 2011 по 2016 роки та всього зібрали 2291 авто. Модель позиціонували як сімейний спортивний автомобіль, адже в нього чотиримісний салон і практичний місткий багажник об'ємом 450-800 л.

Суперкар Ferrari FF оснащений 650-сильним V12 і здатний розганятися до 100 км/год за 3,7 секунди і розвивати 335 км/год. Це одна з небагатьох повнопривідних моделей марки, причому в нього складна трансмісія з окремими коробками для передньої та задньої осі.

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Це не перший випадок, коли в Україну приганяють для безплатного розмитнення суперкар. Нещодавно в нашу країну ввезли McLaren 570S і Ferrari Roma. Втім, більшість "євроблях" все ж таки не такі дорогі.

Раніше Фокус повідомляв, що невдовзі в Україні планують запровадити онлайн-розмитнення через додаток "Дія", причому формула розрахунку митних платежів буде дуже складною.