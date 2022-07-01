Скільки автомобілів українці встигли розмитнити безплатно до 1 липня (статистика)
Найбільше "євроблях" завезли в Україну за червень. Наприкінці місяця на кордоні оформляли по 7500 машин щодня.
Із 9 квітня по 30 червня українці змогли розмитнити безкоштовно 236 792 автомобілі. Загалом заощаджено 26,1 млрд гривень митних платежів. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі народний депутат Ярослав Железняк.
Обсяги ввезення "євроблях" зростали з кожним місяцем, тому 44% машин ввезли в червні:
- Квітень — 33,5 тис. авто
- Травень — 98 тис. авто
- Червень — 105,3 тис. авто
На початку розмитнювали приблизно по 3200 автомобілів на місяць, але після ухвалення законопроєкту №7418 про повернення митних платежів темпи різко підскочили, що видно на графіку, опублікованому Ярославом Железняком.
В останні дні перед 1 липня оформляли приблизно 7500 автомобілів на день. На кордонах утворилися величезні черги на десятки кілометрів.Важливо
Переважна більшість ввезених машин — із бюджетного сегменту й коштує до $5000. Втім, є серед них і розкішні авто, і навіть суперкари.
Тепер темпи розмитнення різко зменшаться — платити доведеться за схемою, що діяла до 9 квітня. Втім, невдовзі можуть запровадити повністю нову схему розмитнення через додаток "Дія" з новою складною формулою.
Раніше Фокус повідомляв, що група депутатів пропонує зберегти безплатне розмитнення, але не всім.