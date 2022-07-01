Скільки автомобілів українці встигли розмитнити безплатно до 1 липня (статистика)

Найбільше "євроблях" завезли в Україну за червень. Наприкінці місяця на кордоні оформляли по 7500 машин щодня.

Із 9 квітня по 30 червня українці змогли розмитнити безкоштовно 236 792 автомобілі. Загалом заощаджено 26,1 млрд гривень митних платежів. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі народний депутат Ярослав Железняк.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Обсяги ввезення "євроблях" зростали з кожним місяцем, тому 44% машин ввезли в червні:

Квітень — 33,5 тис. авто

Травень — 98 тис. авто

Червень — 105,3 тис. авто

[ + – ] Після ухвалення закону 7418 темпи розмитнення різко підскочили Фото: "Железный нардеп"

На початку розмитнювали приблизно по 3200 автомобілів на місяць, але після ухвалення законопроєкту №7418 про повернення митних платежів темпи різко підскочили, що видно на графіку, опублікованому Ярославом Железняком.

В останні дні перед 1 липня оформляли приблизно 7500 автомобілів на день. На кордонах утворилися величезні черги на десятки кілометрів.

Важливо

В Україні під час війни різко зріс попит на б/у авто: ТОП-10 найпопулярніших моделей

Переважна більшість ввезених машин — із бюджетного сегменту й коштує до $5000. Втім, є серед них і розкішні авто, і навіть суперкари.

Тепер темпи розмитнення різко зменшаться — платити доведеться за схемою, що діяла до 9 квітня. Втім, невдовзі можуть запровадити повністю нову схему розмитнення через додаток "Дія" з новою складною формулою.

Раніше Фокус повідомляв, що група депутатів пропонує зберегти безплатне розмитнення, але не всім.