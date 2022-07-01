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Український авторинок продовжує зростати під час війни: які авто мають попит

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Продаж нових авто, продаж нових авто в Україні, найпопулярніші авто в Україні, авторинок України
Фото: toyota.com.ua | Лідерство на ринку зберігає Toyota

У червні попит на нові автомобілі в Україні знову зріс. Практично в усіх лідерів ринку спостерігається зростання продажів.

Незважаючи на війну, продажі нових авто в Україні поступово зростають. За червень українці придбали 2,9 тисячі машин. Таку статистику наводить асоціація "Укравтопром".

Порівняно з травнем авторинок України зріс на 14%, а порівняно з квітнем — у 2,3 раза. Хоча, звісно, у червні минулого року продали на 69% більше машин.

Лідером ринку залишається Toyota — 456 проданих автомобілів, що на 11% більше, ніж у травні. Другу позицію зберігає Renault (327 шт. +13%), а на третю піднявся Volkswagen (263 шт. +56%). Замикають топ-5 Hyundai (172 шт., +7%) і Skoda (168 шт., -10%)

Продаж нових авто, продаж нових авто в Україні, найпопулярніші авто в Україні, авторинок України
Найпопулярнішою моделлю червня став Renault Duster
Фото: Renault

Найпопулярніші автобренди в Україні за червень 2022 року:

  1. Toyota —456 проданих авто
  2. Renault — 327
  3. Volkswagen — 263
  4. Hyundai — 172
  5. Skoda — 168
  6. Mitsubishi — 162
  7. BMW — 120
  8. Nissan — 102
  9. Mercedes-Benz — 94
  10. Ford — 87
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Найпопулярніший автомобіль у червні — кросовер Renault Duster. Його обрали 168 покупців.

Загалом за перше півріччя українці придбали 17,8 тис. нових авто. Це у 2,7 раза менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Раніше Фокус повідомляв, що з 9 квітня по 30 червня в Україні безкоштовно розмитнили понад 236 тис. авто. Більшість із них належать бюджетному сегменту.