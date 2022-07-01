Український авторинок продовжує зростати під час війни: які авто мають попит
У червні попит на нові автомобілі в Україні знову зріс. Практично в усіх лідерів ринку спостерігається зростання продажів.
Незважаючи на війну, продажі нових авто в Україні поступово зростають. За червень українці придбали 2,9 тисячі машин. Таку статистику наводить асоціація "Укравтопром".
Порівняно з травнем авторинок України зріс на 14%, а порівняно з квітнем — у 2,3 раза. Хоча, звісно, у червні минулого року продали на 69% більше машин.
Лідером ринку залишається Toyota — 456 проданих автомобілів, що на 11% більше, ніж у травні. Другу позицію зберігає Renault (327 шт. +13%), а на третю піднявся Volkswagen (263 шт. +56%). Замикають топ-5 Hyundai (172 шт., +7%) і Skoda (168 шт., -10%)
Найпопулярніші автобренди в Україні за червень 2022 року:
- Toyota —456 проданих авто
- Renault — 327
- Volkswagen — 263
- Hyundai — 172
- Skoda — 168
- Mitsubishi — 162
- BMW — 120
- Nissan — 102
- Mercedes-Benz — 94
- Ford — 87
Найпопулярніший автомобіль у червні — кросовер Renault Duster. Його обрали 168 покупців.
Загалом за перше півріччя українці придбали 17,8 тис. нових авто. Це у 2,7 раза менше, ніж за аналогічний період минулого року.
Раніше Фокус повідомляв, що з 9 квітня по 30 червня в Україні безкоштовно розмитнили понад 236 тис. авто. Більшість із них належать бюджетному сегменту.