Рекордний обвал: автовиробництво в РФ впало відразу на 96,7%

Російський автопром упав до рівня 50-х років. В умовах санкцій більшість автозаводів простоюють, а деякі — працюють з перебоями.

За травень автозаводи в Росії випустили лише 3,7 тис. легкових автомобілів. Це на 81,3% менше, ніж у квітні й одразу на 96,7% менше, ніж у травні минулого року. Таку статистику наводить Росстат.

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Для порівняння, у травні 2021 року до РФ було випущено 112,2 тис. машин. Виробництво вантажних автомобілів знизилося на 39,3% (з 12,5 до 7,6 тис.), а автобусів — на 6,5% (з 1 000 до 935 штук). Водночас випуск компактних автобусів (масою до 5 тонн) знизився на 77,4%. Це показники рівня 50-х років минулого століття.

Усього ж за п'ять місяців 2022 року в Росії зібрали 268 тис. легкових автомобілів — на 56,4% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Причина обвалу зрозуміла — після введення санкцій багато автовиробників залишили ринок і закрили свої заводи в РФ, а також припинилися постачання комплектувальних для збирання машин.

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Нагадаємо, що більшу частину травня в РФ взагалі не випускали легкові авто — вперше за 75 років виробництво зупинилося повністю. А робітникам калінінградського заводу "Автотор" запропонували садити картоплю замість збирання авто.

Наразі відновили роботу заводи УАЗ, Haval і ВАЗ (з перебоями). Утім, перелік моделей, що випускаються, зменшений. Так, у Тольятті змогли налагодити складання лише так званої "спрощеної" Lada Granta Classic без ABS та подушок безпеки. Її власникам заборонили виїжджати на авто за межі РФ.

Раніше Фокус повідомляв, що катастрофічну ситуацію у російському автопромі визнав навіть Володимир Путін.