Власникам нових Lada заборонили виїжджати за межі Росії (фото)

Нові "спрощені" версії авто без ABS і подушок безпеки не випускатимуть за кордон. Покупці автомобіля повинні дати згоду на невиїзд на ньому за межі Росії.

Власники Lada Granta Classic 2022 не зможуть мандрувати на них за кордон. При покупці автомобіля вони повинні дати письмову згоду, що не виїжджатимуть за межі території РФ. Інформацію підтвердили офіційні російські ділери АвтоВАЗ сайту "Лада.Онлайн".

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[ + – ] У салоні Lada Granta Classic встановлене кермо від "Пріори" та немає модуля ГЛОНАСС Фото: АВТОВАЗ

Справа в тому, що експлуатація так званих "спрощених" автомобілів стандарту Євро-2 дозволена тільки на території Росії або ж у країнах, із якими підпишуть договори про допуск таких машин. Наразі така угода укладена лише з Білоруссю, тобто туди на Lada Granta Classic виїхати можна. У техпаспорті авто зроблять спеціальні позначки — саме за ними прикордонники зможуть розпізнавати "спрощені" Lada.

Крім того, покупці Lada Granta Classic зобов'язані підписати ще один документ — зобов'язання самостійно встановити систему виклику екстрених служб ЕРА-ГЛОНАСС. "Спрощені" авто нею не оснащені, і власники повинні доукомплектувати їх за власний кошт.

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Тобто, сплативши $12 700 за Lada Granta Classic, потрібно буде витратити ще кілька сотень доларів на встановлення ЕРА-ГЛОНАСС. Нагадаємо, що "спрощена" модель не отримала ABS і подушки безпеки й оснащена 1,6-літровим 90-сильним двигуном. Крім того, в салоні встановлено кермо від старої Lada Priora.

Раніше Фокус повідомляв, що АвтоВАЗ не може відновити виробництво Lada Vesta цього року через брак комплектуючих.