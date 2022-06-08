Майже "Жигулі": "АвтоВАЗ" відновив виробництво Lada Granta у спрощеній комплектації

В автомобілях зі зниженим екологічним класом, що зійшли з конвеєра, не буде подушок безпеки, електропідіймачів, антиблокувальної системи, мультимедіасистем і гідропідсилювачів керма.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Після тримісячного простою російський "АвтоВАЗ" вранці 8 червня почав складання першого автомобіля Lada Granta у спрощеній версії, повідомив паблік Avtograd News, який має інформацію від інсайдерів на підприємстві. За планом на сьогодні, денна зміна має зібрати 68 автомобілів. Настільки малу кількість на заводі пояснюють зміненим технологічним процесом: роботу персоналу складальних постів необхідно переналаштуватися. Керівництво автозаводу припускає, що після цього обсяги випуску збільшаться.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

[ + – ] 8 червня з конвеєра повинні зійти перші 68 автомобілів Lada Granta, що багато чим нагадують радянські моделі

Передбачається, що з часом вдасться налагодити виробництво дорожчої комплектації Lada Granta з електропідіймачами та гідропідсилювачем керма. В обох комплектацій кермо замінять на старе від Lada Kalina.

Як повідомляли, простій на "АвтоВАЗі" пояснювався дефіцитом закордонних деталей для комплектування, які займають до 20% виробництва. З таким дефіцитом підприємство зможе випускати лише автомобілі без вже звичних технологій: подушок безпеки, антиблокувальної системи (ABS), мультимедіа, системи контролю стійкості автомобіля ESP.

Російський уряд 13 травня відреагував на проблему нестачі деталей постановою, згідно з якою виробники можуть випускати автомобілі за спрощеними стандартами до лютого 2023 року.

Нові Lada Granta випускатимуть у спрощеному варіанті — без подушки безпеки, АБС, тривожної кнопки ЕРА-ГЛОНАСС. Однак у дорожчій комплектації седан отримає електропідйомники та гідропідсилювач керма. В обох комплектацій кермо замінять на старе від Lada Kalina.