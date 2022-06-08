Почти "Жигули": "АвтоВАЗ" возобновил производство Lada Granta в упрощенной комплектации

В сошедших с конвейера автомобилях с пониженным экологическим классом не будет подушек безопасности, электроподъемников, антиблокировочной системы, мультимедиа-систем и гидроусилителей руля.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

После трехмесячного простоя российский "АвтоВАЗ" утром 8 июня начал сборку первого автомобиля Lada Granta в упрощенной версии, сообщил паблик Avtograd News, располагающий информацией от инсайдеров на предприятии. По плану на сегодняшний день, дневная смена должна собрать 68 автомобилей. Столько малое количество на заводе объясняют изменившимся технологическим процессом: работу персонала сборочных постов необходимо перенастроить. Руководство автозавода предполагает, что после этого объемы выпуска увеличатся.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

[ + – ] 8 июня с конвейера должны сойти первые 68 автомобилей Lada Granta, во много напоминающих советские модели

Предполагается, что со временем удастся наладить производство более дорогой комплектации Lada Granta с электроподъемниками и гидроусилителем руля. У обеих комплектаций рулевое колесо заменят на старое от Lada Kalina.

Как сообщалось, простой на "АвтоВАЗе" объяснялся дефицитом зарубежных комплектующих, которые занимают до 20% производства. При таком дефиците предприятие сможет выпускать лишь автомобили без уже ставших привычными технологий: подушек безопасности, антиблокировочной системы (ABS), мультимедиа, системы контроля устойчивости автомобиля ESP.

Российское правительство 13 мая отреагировало на проблему нехватки комплектующих постановлением, согласно которому производители могут выпускать автомобили по упрощенным стандартам до февраля 2023 года.

Новые Lada Granta будут выпускаться в упрощенном варианте — без подушки безопасности, АБС, тревожной кнопки ЭРА-ГЛОНАСС. Однако в более дорогой комплектации седан получит электроподъемники и гидроусилитель руля. У обеих комплектаций рулевое колесо заменят на старое от Lada Kalina.