Производство автомобилей в России под угрозой из-за нехватки чипов: что происходит

Российские заводы останавливаются, и чиновники жертвуют безопасностью людей ради спасения показателей производства.

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Из-за международных санкций предприятия по производству автомобилей в России столкнулись с жестким дефицитом электроники. Сайт "Известия" рассказал о последствиях, ссылаясь на экспертов отрасли.

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На третий день после начала вторжения РФ в Украину российский завод "АвтоВАЗ" остановил производство из-за отсутствия необходимых комплектующих, в марте о простое объявили фабрики в Ижевске и Тольятти. Как пишет "Интерфакс", с 30 апреля по 11 мая "АвтоВАЗ" объявил о корпоративном отпуске, который затянулся до 13 мая из-за нехватки запчастей. Проблемы также возникли на заводах иностранных производителей, таких как Renault, Hyundai и Nissan.

Как передает издание "За рулем", по данным Росстата, с января по апрель в России собрали 264 тыс. легковых автомобилей, что на 47,4% меньше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сильнее всего показатели просели в апреле — всего 20 тыс. новых машин, т.е. на 15,6% меньше.

Стоит напомнить, что 24 февраля президент США Джо Байден запретил поставки в Россию любых чипов, произведенных по американским технологиям. Как отмечает журнал Fortune, в США сосредоточено сравнительно небольшое производство полупроводников, но страна является мировым лидером по проектированию микроэлектроники, а ее компаниям принадлежит огромное количество патентов в этой отрасли. Из-за этого многие зарубежные производители зависят от интеллектуальной собственности американцев, разрабатывая свои микросхемы, в том числе Китай.

Эксперт по автопрому Сергей Бургазлиев отметил, что России для производства автомобилей в первую очередь не хватает именно сложной электроники: чипов, оптики, лидаров, радаров, парктроники. Компоненты начального или среднего уровня российские заводы могут производить, но этого недостаточно для современных машин.

"У нас нет компонентной базы. Системы мультимедиа, управления климатом, активной и пассивной безопасности. ABS ESP, подушки безопасности. Это можно освоить, но это потребует достаточно серьезных усилий", — отметил он.

Главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков в своем комментарии обратил внимание, что "АвтоВАЗ" сильно зависит от зарубежных комплектующих, которые занимают до 20% производства. По его словам, при таком дефиците предприятие сможет выпускать только "Нивы", да и то придется отказаться от антиблокировочной системы (ABS), мультимедиа, подушек безопасности и других уже привычных технологий.

На фоне таких проблем правительство России 13 мая опубликовало постановление, согласно которому производители могут выпускать автомобили по упрощенным стандартам, если у них нет доступа к электронным комплектующим. В частности, завода разрешили отказаться от ABS, ESP (ESP — системы контроля устойчивости автомобиля), подушек безопасности и преднатяжителей ремней безопасности. Упрощаются также требования к системе экстренного оповещения "ЭРА-ГЛОНАСС" — при аварии она может срабатывать не автоматически, а после нажатия кнопки вручную. Согласно решению Правительства РФ, такие поблажки будут действовать до февраля 2023 года.

"Это однозначно поддержать невозможно как в части экологии, так и в части активной и пассивной безопасности", — прокомментировал Сергей Бургазлиев "Известиям".

Тем временем, "АвтоВАЗ" готовит к выпуску упрощенные модели автомобилей, лишенных электронных систем. Этим летом предприятие планирует увеличить ежемесячное производство до 30 тысяч единиц. Первую партию "специальных" Lada Granta планируют снять с конвейера до конца июня. Выпуск стандартных моделей будет зависеть от наличия комплектующих.

17 мая глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что в рамках импортозамещения автозаводы будут использовать "унифицированные электронные компоненты". По его словам, новые детали должны увеличить взаимозаменяемость и серийный выпуск машин.

Ранее писали, что России потребуется 15 лет на импортозамещение электроники. Пока в стране нет оборудования для производства современных полупроводниковых микросхем.

Писали также, что дефицит электроники затронул и оборонпром России: в российской военной технике нашли чипы из импортных холодильников и других бытовых устройств. В результате боевые машины слабее защищены от опасных боевых условий и систем радиоэлектронной борьбы.