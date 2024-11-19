Втрое дешевле EcoFlow: украинец поделился, как собрал зарядную станцию своими руками

Общая стоимость прибора составляла около 26 000 гривен, на рынке модели с похожими параметрами характеристиками продаются уже от 60 000 грн.

Готовясь к потенциально тяжелой военной зиме (в ноябре снова отключают свет), украинцы закупают альтернативные источники энергии. Каллиграф и мастер по росписи Евгений Берд рассказал в Facebook, как и из чего сделал зарядную станцию для собственных нужд.

Во время отключений света летом Евгений понял, что маленьких домашних станций не хватает для обеспечения всех потребностей, поэтому решил собрать несколько мощнее сам.

Главные компоненты и доставка

Аккумуляторы состоят из специальных литий-ионных энергетических элементов (ячеек), как правило, цилиндрической формы. Это такие батарейки, которые объединяются в одну систему для увеличения общей емкости. Как оказалось, из-за высокого спроса элементы в Украине раскупили, а новые партии нужно было ждать более двух месяцев, поэтому Евгений решил заказать напрямую из Китая.

Он слышал неприятные отзывы о том, что китайские предприятия часто обманывают и под видом новых ячеек присылают бывшие в употреблении или в плохом состоянии. По крайней мере, такие слухи ходят о платформе Aliexpress, поэтому киевлянин обратился к Alibaba, где оказалось хорошее обслуживание. Особенность этой площадки в том, что поставщики сами пишут покупателю и пытаются превзойти друг друга ценой и сервисом.

"Китайцы были очень вежливы и записали мне фоток и видосов как они точно мои селлы тестируют и показывают что они новые и 20 раз заверили, что они новые. Люди ошибочно считают (если вообще знают), что Alibaba исключительно оптовая площадка, но это не так, и там можно заказать даже "тестовые" образцы товара по цене доставки, то есть инвертор можно купить за 30 баксов", — отметил Евгений Берд.

Инвертор доставляли со склада в Европе две недели, а энергетические элементы — из самого Китая морем три месяца. Доставку можно было бы заказать самолетом — это быстрее, но и значительно дороже.

Зарядная станция Евгения Берда в расписном ящике

Отдельная история вышла с инвертором. За день до того вступил в силу закон об отмене пошлины на такую продукцию, но именно пакет Евгения "завернули на досмотр". Дело в том, что китайцы продавали только модель с модулем Wi-Fi, который по накладной идет отдельным товаром. Поскольку в посылке оказалось два товара, и один из них не был льготным, то пошлину пришлось платить за оба. К тому же дармовис Wi-Fi изъяли и отправили на обследование, где он неделю ждал своей очереди.

"Вопрос был не в деньгах, а чисто в этих непонятных проблемах и времени, которых бы не было, если бы китайцы не впарили мне Wi-Fi или просто не вписывали его в ТТН", — пожаловался автор.

Стоимость инвертора (24 В, 4.2 КВт, WiFi) составила 260, доставка и пошлина — еще 15, в общем — около 11 000 грн (без WiFi было бы 9500 грн). В Украине спекулянты перепродают такие модели от 16 000 грн. Проблема еще и в том, что исправность инвертора невозможно проверить, просто подключив к розетке.

Евгений заказал восемь элементов EVE емкостью 105 А*ч по 225 долларов, вместе с 69 долларами за доставку вышло примерно 12 000 гривен. На украинском рынке их продают примерно по 1800 грн, хотя два месяца назад цены превосходили 2000 грн из-за большого спроса.

Третий основной компонент станции — плата управления батареей (BMS) от китайского производителя Jikong, она обошлась в 66 долларов (2725 грн). Он нужен, чтобы аккумулятор равномерно заряжался и разряжался, не перегорал, в целом дольше служил.

Зарядная станция Евгения Берда Фото: Facebook

Важные мелочи

Дополнительно понадобились:

кабель — 300 грн;

наконечники для него — 150 грн;

текстолитовые панели — 240 грн;

пены для элементов 200 грн,

кольца для терминалов — 120 грн за огромную пачку разных, хотя нужно всего 10 штук;

предохранитель на батарею — 120 грн;

автомат на вход — 300 грн.

В инверторе и BMS есть собственные встроенные предохранители и выключатели, но лучше приделать еще один дополнительно для безопасного подключения станции к сети. Еще понадобится вилка или удлинитель для подключения устройств.

Корпусом Евгений сделал армейский ящик на резиновых ножках, который сам расписал для красоты. Там пришлось просверлить несколько отверстий для кнопки включения, вентиляторы охлаждения, прикрепить ручки для переноски. Дно дополнительно проложено пенопластом и текстолитом. На задней стенке Евгений установил плату, которая показывает заряд и разряд, он ее не покупал, а уже имел. Внешние планки прикрываются специальными толстыми силиконовыми "чехлами", но они на кабеле инвертора.

Кнопка включения на корпусе зарядной станции Фото: Facebook

Что из этого вышло?

Киевлянин уже имел опыт сборки дронов, получил базовые знания электрики и навыки пайки, которые ему помогли. По подсчетам киевлянина, самодельная станция вышла раза в три дешевле аналога от популярного бренда EcoFlow — около 26 000 грн.

Для сравнения, самая дешевая готовая станция в магазине с похожими характеристиками — Bluetti АС2000 стоимостью 60 000 грн. Она имеет на 10% меньшую емкость, более слабую мощность (2.4 КВт против 3.8 КВт), хотя больше разъемов.

Зарядка мощная и потенциально может зарядить аккумулятор за час-полтора, но по паспорту желательно заряжать половинным током, поэтому это будет где-то 2-2,5 часа. То есть вполне можно успеть даже при минимальном времени, когда имеется электропитание.

"Получилось дешево, красиво, качественно, почти ничего не сжег, и экспириенс в целом очень положительный, — поделился владелец станции. — Я не настоящий сварщик и не претендую на сборку года, но я достаточно горжусь тем, что получилось, потому что это впервые я что-то электрическое собирал вообще".

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