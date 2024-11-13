"Дальше будут велосипеды": эксперт рассказал о запасах военной техники в РФ

Российский ВПК сталкивается со сложностями в области производства критически важных компонентов, отметил эксперт Виктор Кевлюк. А особенно сложная ситуация сложилась с производством артиллерийских стволов, где требуется высокоточное оборудование.

Украинские силы продолжают уничтожать российскую технику на поле боя, однако восстановление потерь идет активными темпами. Об этом в интервью заявил эксперт Центра оборонных стратегий Виктор Кевлюк, отметив ключевые особенности и сложности оборонного производства РФ в условиях санкций и ограничений.

По оценкам Кевлюка, ежемесячное восстановление танков в России составляет около 150-160 единиц. Из них лишь около 30% составляют новые машины, собранные с нуля, тогда как остальные – это восстановленные танки или техника, снятая с хранения. Темп производства позволяет РФ восстанавливать до 1 920 танков в год, что в теории покрывает боевые потери.

В то же время аналитический сайт Oryx оценивает российские потери танков на уровне 3 494 единиц за время конфликта, что подчеркивает, что текущие темпы пока позволяют компенсировать эти утраты. Однако российская сторона вынуждена использовать устаревшие образцы, поскольку на фронт отправляются машины 60-х годов выпуска. В то время как украинские силы получают более современные модели от западных союзников.

Проблемы с комплектующими и кадрами

Российская военная промышленность сталкивается с дефицитом критически важных компонентов, включая танковые прицелы и средства ПВО. Ранее Россия закупала оптические прицелы во Франции, однако санкции заставили переключиться на белорусское предприятие "Пеленг", которое способно производить до 145 прицелов "Сосна" и 40 новейших "Сосна-У" ежегодно. Это позволяет поддерживать некоторое количество прицелов в запасе, но уровень производства ограничен.

Особенно сложная ситуация сложилась с производством артиллерийских стволов, где требуется высокоточное оборудование. Россия сталкивается с нехваткой станков для нарезки и сверления стволов, и попытки закупки таких станков через третьи страны пока не позволяют покрыть потребности в артиллерийских системах.

Дефицит квалифицированной рабочей силы также становится значительной проблемой для российского оборонного комплекса, отметил эксперт. В ответ на это в 2023 году в районе "Уралвагонзавода" начали строить зону для привлечения специалистов из числа заключенных.

Противовоздушная оборона и поставки союзникам

Ситуация с производством ПВО также остается сложной. РФ пытается компенсировать дефицит радиоэлектронных компонентов за счет нелегальных поставок, однако это замедляет процесс. А участие российских средств ПВО в помощи союзникам, таким как Иран, добавляет напряженности. Так недавно несколько установок С-300 были переданы Тегерану, но вскоре уничтожены в результате израильской атаки, что требует дополнительных ресурсов на восстановление.

Оценка перспектив российского ОПК

По прогнозам Минобороны Великобритании, запасы российских танков и бронетехники могут быть исчерпаны к осени 2025 года. Кроме того, несмотря на попытки наращивания производства и привлечения белорусских специалистов для ремонта МиГ-29, дальнейшие перспективы выглядят ограниченными.

Таким образом, по мнению Кевлюка, краха оборонного комплекса России ожидать не стоит, но стагнация, связанная с дефицитом компонентов и квалифицированной рабочей силы, неизбежна.

"Британская разведка дает оценку, что противник исчерпает запасы своей бронированной техники — речь идет о танках и боевых бронированных машинах — к осени 2025 года. Дальше, видимо, кавалерия, велосипеды, что там еще может быть… Электросамокаты мы уже видели", — подытожил эксперт.

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