Цена за "маленькие кусочки земли": с начала войны ВС РФ потеряли 700 тысяч человек

Руководитель штаба обороны Великобритании Тони Радакин подчеркнул, что, несмотря на тактические успехи на поле боя и территориальные приобретения, российский народ платит чрезвычайную цену за вторжение Путина.

Российская армия с начала полномасштабного вторжения в Украину потеряла около 700 тысяч военнослужащих. Как рассказал в интервью BBC руководитель штаба обороны Великобритании Тони Радакин, только за прошедший октябрь подразделения Вооруженных сил РФ, которые принимают участие в боевых действиях в Украине, ежедневно теряли около 1 500 бойцов убитыми и ранеными.

Британский военачальник отметил, что прошлый месяц стал одним из самых кровопролитных для армии РФ, воюющей на украинском фронте. А громадной количество жертв стало "чрезвычайной ценой", которую российский народ платит за вторжение Владимира Путина.

"У России есть 700 тысяч убитых или раненых — это огромная боль и страдания, которые должна нести российская нация из-за амбиций Путина", — сказал Радакин.

По его словам, такие потери были понесены российскими силами за "маленькие кусочки земли", которые были захвачены российскими агрессорами за время полномасштабного вторжения.

Кроме того, несмотря на тактические успехи на поле боя и территориальные приобретения, тяжесть потерь ложится на российское общество, что усугубляется огромными расходами на оборону и безопасность РФ, составляющими более 40% государственного бюджета.

Статистика генштаба ВСУ

Отметим, что похожие цифры приводит и Генеральных штаб Вооруженных сил Украины. Причем такое количество потерь в рядах противника было озвучено в начале ноября.

По данным Генштаба, россияне с 24 февраля 2022 по 4 ноября 2024 потеряли:

личного состава — около 700 390 человек;

танков — 9 193 единицы;

боевых бронированных машин — 18 538 единиц;

артиллерийских систем — 20 121 единицу;

РСЗО — 1 245 единиц;

средства ПВО — 994 единицы;

самолетов — 369 единиц;

вертолетов — 329 единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 18 280 единиц;

крылатых ракет — 2 629 единиц;

кораблей/катеров — 28 единиц;

подводных лодок — 1 единицу;

автомобильной техники и автоцистерн — 28 237 единиц;

специальной техники — 3 587 единиц.

Фото: Генштаб ВСУ

В эксклюзивном интервью газете Guardian главнокомандующий ВСУ Александр Сырский хоть и признал, что ситуация на фронте очень сложная, но отметил, что все зависит от храбрости украинских солдат и офицеров. Главком подчеркнул, что последние успехи России на фронте являются тактическими, а не стратегическими, так как российская армия не достигла оперативных прорывов и не смогла захватить крупные населенные пункты.

Сырский также отметил, что потери России значительно превышают украинские. По его словам, на некоторых направлениях они в три раза выше, чем у Сил обороны, а число убитых у российских войск значительно больше, чем среди украинских защитников.

Подсчеты западных СМИ

Любопытно, что в материале газеты The New York Times от 10 октября со ссылкой на американских чиновников говорилось о потерях российской армии в Украине за период февраль 2022-го — сентябрь 2024. В результате боевых действий число погибших и раненых российских солдат с начала войны превысило 600 000 человек.

По оценкам же Пентагона, российские потери за этот же период составляют до 615 000 человек, из которых 115 000 погибли, а 500 000 получили ранения. Таким образом, если верить вышеуказанным цифрам, то только за октябрь противник потерял около 100 000 бойцов. При этом стоит отметить, что ни в комментарии британского адмирала, ни в публикации американского издания не уточнялось, входят ли в это число потери россиян в Курской области, где с августа месяца продолжаются боестолкновения.

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Путин приказал освободить Курскую область: ВС РФ и армия КНДР несут потери, — Forbes

Американские чиновники связывают такие большие потери в рядах ВС РФ с тактикой, которая ориентирована на истощение противника. Каждая сторона пытается нанести максимальные урон живой силе и технике, надеясь сломить способность противника продолжать борьбу. В материале приведены слова высокопоставленного американского военного чиновника, который заявил, что эта тактика напоминает "мясорубку", когда командиры готовы отправлять на смерть тысячи солдат.

Вместе с тем издание The Wall Street Journal со ссылкой на украинские источники и данные западной разведки приводят, поистине, колоссальные цифры. В сентябрьском материале журналисты пишут, что число убитых и раненых в ходе российско-украинской войны достигло миллиона человек. Сюда входят как потери российской армии, так и Сил обороны Украины.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил украинские подразделения в Курской области и рассказал, какие задачи легли на Силы обороны на этом направлении. По его словам, если бы не курская операция, ситуация на Донбассе могла бы выглядеть существенно хуже.