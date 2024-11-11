Ціна за "маленькі шматочки землі": з початку війни ЗС РФ втратили 700 тисяч осіб

Керівник штабу оборони Великої Британії Тоні Радакін наголосив, що, попри тактичні успіхи на полі бою і територіальні надбання, російський народ платить надзвичайну ціну за вторгнення Путіна.

Російська армія з початку повномасштабного вторгнення в Україну втратила близько 700 тисяч військовослужбовців. Як розповів в інтерв'ю BBC керівник штабу оборони Великої Британії Тоні Радакін, тільки за минулий жовтень підрозділи Збройних сил РФ, які беруть участь у бойових діях в Україні, щодня втрачали близько 1 500 бійців убитими й пораненими.

Британський воєначальник зазначив, що минулий місяць став одним із найкровопролитніших для армії РФ, яка воює на українському фронті. А величезна кількість жертв стала "надзвичайною ціною", яку російський народ платить за вторгнення Володимира Путіна.

"У Росії є 700 тисяч убитих або поранених — це величезний біль і страждання, які повинна нести російська нація через амбіції Путіна", — сказав Радакін.

За його словами, таких втрат зазнали російські сили за "маленькі шматочки землі", які були захоплені російськими агресорами за час повномасштабного вторгнення.

Крім того, попри тактичні успіхи на полі бою і територіальні надбання, тягар втрат лягає на російське суспільство, що поглиблюється величезними витратами на оборону і безпеку РФ, які становлять понад 40% державного бюджету.

Статистика генштабу ЗСУ

Зазначимо, що схожі цифри наводить і Генеральний штаб Збройних сил України. Причому таку кількість втрат у лавах противника було озвучено на початку листопада.

За даними Генштабу, росіяни з 24 лютого 2022 до 4 листопада 2024 року втратили:

особового складу — близько 700 390 осіб;

танків — 9 193 одиниці;

бойових броньованих машин — 18 538 одиниць;

артилерійських систем — 20 121 одиницю;

РСЗВ — 1245 одиниць;

засоби ППО — 994 одиниці;

літаків — 369 одиниць;

вертольотів — 329 одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 18 280 одиниць;

крилатих ракет — 2 629 одиниць;

кораблів/катерів — 28 одиниць;

підводних човнів — 1 одиницю;

автомобільної техніки та автоцистерн — 28 237 одиниць;

спеціальної техніки — 3 587 одиниць.

Фото: Генштаб ЗСУ

В ексклюзивному інтерв'ю газеті Guardian головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський хоч і визнав, що ситуація на фронті дуже складна, але зазначив, що все залежить від хоробрості українських солдатів і офіцерів. Головком наголосив, що останні успіхи Росії на фронті є тактичними, а не стратегічними, оскільки російська армія не досягла оперативних проривів і не змогла захопити великі населені пункти.

Сирський також зазначив, що втрати Росії значно перевищують українські. За його словами, на деяких напрямках вони втричі вищі, ніж у Сил оборони, а кількість убитих у російських військ значно більша, ніж серед українських захисників.

Підрахунки західних ЗМІ

Цікаво, що в матеріалі газети The New York Times від 10 жовтня з посиланням на американських чиновників йшлося про втрати російської армії в Україні за період лютий 2022-го — вересень 2024 року. Унаслідок бойових дій кількість загиблих і поранених російських солдатів від початку війни перевищила 600 000 осіб.

За оцінками ж Пентагону, російські втрати за цей самий період становлять до 615 000 осіб, з яких 115 000 загинули, а 500 000 дістали поранення. Отже, якщо вірити вищезазначеним цифрам, то тільки за жовтень противник втратив близько 100 000 бійців. Водночас варто зазначити, що ні в коментарі британського адмірала, ні в публікації американського видання не уточнювали, чи належать до цієї цифри втрати росіян у Курській області, де із серпня тривають бойові зіткнення.

Важливо

Путин приказал освободить Курскую область: ВС РФ и армия КНДР несут потери, — Forbes

Американські чиновники пов'язують такі великі втрати в лавах ЗС РФ із тактикою, яка орієнтована на виснаження противника. Кожна сторона намагається завдати максимальної шкоди живій силі та техніці, сподіваючись зламати здатність противника продовжувати боротьбу. У матеріалі наведено слова високопоставленого американського військового чиновника, який заявив, що ця тактика нагадує "м'ясорубку", коли командири готові відправляти на смерть тисячі солдатів.

Водночас видання The Wall Street Journal з посиланням на українські джерела і дані західної розвідки наводять воістину колосальні цифри. У вересневому матеріалі журналісти пишуть, що кількість убитих і поранених під час російсько-української війни досягла мільйона осіб. Сюди входять як втрати російської армії, так і Сил оборони України.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав українські підрозділи в Курській області та розповів, які завдання лягли на Сили оборони на цьому напрямку. За його словами, якби не курська операція, ситуація на Донбасі могла би бути істотно гіршою.