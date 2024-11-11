Путін наказав звільнити Курську область: ЗС РФ і армія КНДР зазнають втрат, — Forbes

Піхота противника, зазначили аналітики, спробувала атакувати позиції Сил оборони за допомогою БТР-82, однак це був її останній маневр. У селі Погребки в російському регіоні помітили три згорілі одиниці техніки.

У Курській області тривають запеклі бої, внаслідок яких ЗС РФ і північнокорейські солдати зазнають великих втрат. Також страждає ворожа техніка, про що йдеться у матеріалі Forbes.

Українські бригади ведуть щільні зіткнення з російськими морськими піхотинцями, а також солдатами, які прибули з Північної Кореї для допомоги противнику. Атаки фіксуються одразу на двох напрямках на заході Курської області. Ці бої коштують агресору сотень життів, а також — десятків одиниць техніки.

Водночас автори матеріалу не поспішають стверджувати, що ЗС РФ не досягають своїх цілей і пов'язано це з тим, що Кремль створив "машину для перекидання" на лінію фронту нових підрозділів. Вона не може функціонувати вічно, проте наразі немає підстав вважати, що найближчим часом у росіян "закінчиться сировина".

"Путін хоче повернути залишки Курської області, і він явно готовий обміняти на це тисячі російських життів. Його відроджене почуття терміновості може бути пов'язане з перемогою республіканця Дональда Трампа на президентських виборах у США 5 листопада", — йдеться в повідомленні.

Річ у тім, що новообраний глава Білого дому обіцяв закінчити війну в Україні до своєї січневої інавгурації, а його план може мати на увазі заморожування лінії фронту в нинішньому становищі, що означало б для Києва втрату території площею в 45 тисяч квадратних миль. ЗСУ в Курській області утримують 270 квадратних миль, проте окупанти з північнокорейськими союзниками можуть спробувати відбити територію до можливого припинення вогню.

Наступ ЗС РФ під Курськом: деталі

Із 7 листопада війська противника, зокрема 810-та і 155-та морські піхотні бригади, спробували атакувати позиції Сил оборони на бронетранспортерах БТР-82, однак це був останній їхній маневр.

Три українські з'єднання, включно з 95-ю повітряно-штурмовою бригадою, 47-ю механізованою бригадою з американськими танками та бойовими машинами, а також 17-ю механізованою бригадою, підірвали ворожі БТРи разом із піхотою в один момент.

"Після побіжного вивчення відеозаписів із безпілотників аналітики з відкритих джерел визначили щонайменше три кладовища БТР у селі Погребки та його околицях. На графічних кадрах зображені купи мертвих росіян", — ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, 8 листопада повідомлялося, що "мирний план" Трампа спонукав війська РФ і КНДР піти в наступ у Курській області. За словами журналістів, російські та північнокорейські війська почали наступальні дії в Курській області, маючи на меті скористатися планом новообраного президента США щодо перемир'я. Сама стратегія американського політика, на думку авторів, здається нездійсненною.

У DeepState також писали, що ЗС РФ почали нову хвилю наступальних дій у Курській області. За словами аналітиків, росіяни застосували традиційну тактику — десантування піхоти на БМП.