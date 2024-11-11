Путин приказал освободить Курскую область: ВС РФ и армия КНДР несут потери, — Forbes

Пехота противника, отметили аналитики, попыталась атаковать позиции Сил обороны с помощью БТР-82, однако это был ее последний маневр. В селе Погребки в российском регионе заметили три сгоревших единицы техники.

В Курской области продолжаются ожесточенные бои, в результате которых ВС РФ и северокорейские солдаты несут большие потери. Также страдает вражеская техника, о чем говорится в материале Forbes.

Украинские бригады ведут плотные столкновения с российскими морскими пехотинцами, а также солдатами, которые прибыли из Северной Кореи для помощи противнику. Атаки фиксируются сразу на двух направлениях на западе Курской области. Эти бои стоят агрессору сотен жизней, а также десятков единиц техники.

В то же время, авторы материала не спешат утверждать, что ВС РФ не добиваются своих целей и связано это с тем, что Кремль создал "машину для переброски" на линию фронта новых подразделений. Она не может функционировать вечно, однако на данный момент нет оснований полагать, что в ближайшее время у россиян "закончится сырье".

"Путин хочет вернуть остатки Курской области, и он явно готов обменять на это тысячи российских жизней. Его возрожденное чувство срочности может быть связано с победой республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в США 5 ноября", — говорится в сообщении.

Дело в том, что новоизбранный глава Белого дома обещал закончить войну в Украине до своей январской инаугурации и его план может подразумевать заморозку линии фронта в нынешнем положении, что означало бы для Киева потерю территории площадью в 45 тысяч квадратных миль. ВСУ в Курской области удерживают 270 квадратных миль, однако оккупанты с северокорейскими союзниками могут попытаться отбить территорию до возможного прекращения огня.

Наступление ВС РФ под Курском: детали

С 7 ноября войска противника, в частности 810-я и 155-я морские пехотные бригады попытались атаковать позиции Сил обороны на бронетранспортерах БТР-82, однако это был последний их маневр.

Три украинских соединения, включая 95-ю воздушно-штурмовую бригаду, 47-ю механизированную бригаду с американскими танками и боевыми машинами, а также 17-ю механизированную бригаду, подорвали вражеские БТРы вместе с пехотой в один момент.

"После беглого изучения видеозаписей с беспилотников аналитики из открытых источников определили как минимум три кладбища БТР в деревне Погребки и ее окрестностях. На графических кадрах запечатлены груды мертвых русских", — говорится в сообщении.

Напомним, 8 ноября сообщалось, что "мирный план" Трампа побудил войска РФ и КНДР пойти в наступление в Курской области. По словам журналистов, российские и северокорейские войска начали наступательные действия в Курской области, имея целью воспользоваться планом новоизбранного президента США по перемирию. Сама стратегия американского политика, по мнению авторов, выглядит невыполнимой.

В DeepState также писали, что ВС РФ начали новую волну наступательных действий в Курской области. По словам аналитиков, россияне применили традиционную тактику — десантирование пехоты на БМП.