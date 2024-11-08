ВС РФ начали новую волну наступательных действий в Курской области, — DeepState

По словам аналитиков, россияне применили традиционную тактику — десантирование пехоты на БМП.

Российские войска начали новый этап наступательных действий на территории Курской области. Об этом сообщили аналитики DeepState.

"Враг начал новую волну наступательных действий на Курщине", — говорится в сообщении.

Аналитики уточнили, что россияне возобновили наступательные действия на Погребки, Зеленый Шлях, Дарьино и Суджу.

Наступательные действия ВС РФ в Курской области Фото: DeepState

Что касается Суджи, то в DeepState подчеркнули, что сейчас уточняют ситуацию, а вот по остальным участкам сообщили, что Вооруженным силам Украины удалось остановить основной натиск врага.

"Враг применил традиционную тактику — десантирование пехоты на БМП", — отметили аналитики.

Они также отметили, что вражеские войска попытаются еще не раз новоприбывшими подразделениями осуществить массированные штурмы.

В то же время в последней сводке Генерального штаба ВСУ информации о штурмах или наступательных действиях со стороны россиян не было.

"Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курском направлении. Авиация россиян сегодня нанесла по Курщине 18 авиационных ударов с применением 27 КАБов", — коротко отметили в Генштабе.

Напомним, 7 ноября Владимир Зеленский заявил, что среди военных КНДР в Курской области есть первые потери.

6 ноября Александр Сырский заявил, что потери россиян на Курском направлении за три месяца боев составляют более 20 тысяч человек.