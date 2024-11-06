Сырский подвел итоги "Курской операции": Безуглая считает, что ВСУ выводят из России

Общие потери россиян на Курском направлении составляют 20842 человека, сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Сейчас Россия сосредоточила там около 45 тысяч военных.

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Потери россиян на Курском направлении за три месяца боев составляют более 20 тысяч человек и более тысячи единиц вооружения и военной техники. Об этом сообщил Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский.

Александр Сырский отметил, что в мае украинская разведка получила подтверждение замысла врага по наступлению на Сумском направлении для создания "буферной зоны" на севере страны. Именно поэтому, подчеркнул военный, было принято решение перенести боевые действия на территорию противника в Курской области России.

По состоянию на 5 ноября потери противника на Курском направлении в личном составе составляют 20842 человека, сообщил Главнокомандующий ВСУ. Из них было ликвидировано 7905 человек, ранения получили 12220, а в плен попали 717 солдат, уточнил Сырский.

За тот же период было уничтожено 1101 единицу вооружения и военной техники врага, а именно 54 танка, 276 боевых бронированных машины, 107 пушек и минометов, 5 РСЗО и 659 единиц автомобильной техники.

Россия стремится, чтобы украинские войска вышли с территории Курской области, сосредоточив там около 45 тысяч военных, в том числе привлекая военных из Северной Кореи, отметил Александр Сырский.

В то же время нардеп Марьяна Безуглая считает, что таким образом генерал сделал "подводку" к выводу украинских войск с Курщины.

"Только он не сказал, сколько территорий в Донецкой и Харьковской областях было "обменяно" россиянам за это время и сколько украинских граждан погибло", — написала она.

Напомним, подразделения ВС РФ с юга приближаются к городу Курахово в Донецкой области. Кроме того, россияне направляются к дороге, которая обеспечивает логистику Сил обороны.

Также Фокус писал, что президент Владимир Зеленский 30 октября заявлял, что Украина имела возможность взять под контроль Курскую АЭС, но сознательно этого не сделала.