ВС РФ продвинулись в четырех селах на Донбассе и приближаются к Курахово, — DeepState

Подразделения ВС РФ приближаются с юга к городу Курахово в Донецкой области и им осталось пройти до окраин около 12 км. Кроме того, россияне направляются к дороге, которая обеспечивает логистику Сил обороны.

Related video

Российские войска пытаются прорваться к поселку Боровое на Купянско-Лиманском направлении и заходят все дальше на запад от города Курахово. Тем временем бойцы ВСУ держат оборону под Покровском, поскольку враг смог продвинуться только возле одного населенного пункта. О деталях наступления РФ на Донбассе аналитики проекта DeepState написали в Telegram-канале.

Аналитики назвали четыре населенных пункта, возле которых Силам обороны пришлось отойти. Каждый раз врагу удавалось отодвинуть бойцов ВСУ на один-два километра.

Кураховское направление. На данном отрезке восточного фронта россияне имеют успехи сразу рядом с двумя селами, расположенным западнее утраченного Угледара. Согласно данным аналитиков, под Богоявленкой враг расширил плацдарм в направлении села Максимовка. Под Ясной Поляной россияне движутся на север по дороге к населенному пункту Разрыв. Врагу удалось пройти по 1 км в обеих точках. Ориентировочное расстояние от Богоявленки до западных окраин Курахово — 11-12 км, от Ясной Поляны до трассы N15, которая соединяет Курахово и Покровск — 10-11 км (по прямой).

Бои на Донбассе — ситуация под Курахово по состоянию на 6 ноября Фото: DeepState

Покровское направление. Украинские бойцы держат оборону, но ВС РФ все же продвинулись возле села Григорьевка к северу от Селидово. От Григорьевки до северных окраин Покровска — около 10 км, свидетельствует карта.

Бои на Донбассе — ситуация под Покровском по состоянию на 6 ноября Фото: DeepState

Купянско-Лиманское направление. ВС РФ направляются в сторону Боровой, утверждают аналитики. Россияне растянули выступление возле села Вишневое и приблизились к Первомайскому. Расстояние, которое прошли подразделения противника — около 2 км.

Бои на Донбассе — ситуация под Боровой по состоянию на 6 ноября Фото: DeepState

Бои на Донбассе — детали

Генштаб ВСУ в отчете, опубликованном в 22:00 5 ноября, рассказал, что больше всего штурмов ВС РФ происходит под Курахово — 51 атака. Кроме того, горячо под Покровском — 31 штурм. На других направлениях (Купянском, Лиманском, Северском, Лиманском, Краматорском, Торецком, Времовском, Гуляйпольском, Приднепровском) российских атак было на порядок меньше — от двух до девяти попыток.

Отметим, 4 ноября Фокус писал о ситуации под Курахово. Согласно данным аналитиков DeepState, россияне продолжили наступление на 70-километровом отрезке фронта, который охватывает Курахово с севера, востока и юга. Врагу удалось пройти от 380 м до 1 км неподалеку от четырех населенных пунктов: Кременной Балки, Максимовки, Ясной Поляны, Богоявленки.

Напоминаем, 6 ноября издание Forbes рассказало детали отражения механизированной атаки ВС РФ под селом Терны: ВСУ применили американские ПТРК Javelin и украинские Стугна-П.