ЗС РФ просунулись у чотирьох селах на Донбасі та наближаються до Курахового, — DeepState

Підрозділи ЗС РФ наближаються з півдня до міста Курахове в Донецькій області і їм залишилось пройти до околиць близько 12 км. Крім того, росіяни прямують до дороги, яка забезпечує логістику Сил оборони.

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Російські війська намагаються прорватись до селища Борове на Куп'янсько-Лиманському напрямку та заходять все далі на захід від міста Курахове. Тим часом бійці ЗСУ тримають оборону під Покровськом, оскільки ворог зміг просунутись лише біля одного населеного пункту. Про деталі наступу РФ на Донбасі аналітики проєкту DeepState написали у Telegram-каналі.

Аналітики назвали чотири населених пункти, біля яких Силам оборони довелось відійти. Щоразу ворогу вдавалось відсунути бійців ЗСУ на один-два кілометри.

Курахівський напрямок. На даному відтинку східного фронту росіяни мають успіхи відразу поруч з двома селами, розташованим західніше втраченого Вугледара. Згідно з даними аналітиків, під Богоявленкою ворог розширив плацдарм у напрямку села Максимівка. Під Ясною Поляною росіяни рухаються на північ по дорозі до населеного пункту Розрив. Ворогу вдалось пройти по 1 км в обох точках. Орієнтовна відстань від Богоявленки до західних околиць Курахового — 11-12 км, від Ясної Поляни до траси N15, яка з'єднує Курахове та Покровськ — 10-11 км (по прямій).

Бої на Донбасі - ситуація під Кураховим станом на 6 листопада Фото: DeepState

Покровський напрямок. Українські бійці тримають оборону, але ЗС РФ все ж просунулись біля села Григорівка на північ від Селидового. Від Григорівки до північних околиць Покровська — близько 10 км, свідчить карта.

Бої на Донбасі - ситуація під Покровськом станом на 6 листопада Фото: DeepState

Куп'янсько-Лиманський напрямок. ЗС РФ прямують у бік Борової, свідчать дані аналітиків. Росіяни розтягнули виступ біля села Вишневе і наблизились до Першотравневого. Відстань, яку пройшли підрозділи противника — близько 2 км.

Бої на Донбасі - ситуація під Боровою станом на 6 листопада Фото: DeepState

Бої на Донбасі — деталі

Генштаб ЗСУ у звіті, опублікованому о 22:00 5 листопада, розповів, що найбільше штурмів ЗС РФ відбувається під Кураховим — 51 атака. Крім того, гаряче під Покровськом — 31 штурм. На інших напрямках (Куп'янському, Лиманському, Сіверському, Лиманському, Краматорському, Торецькому, Времівському, Гуляйпільському, Придніпровському) російських атак було на порядок менше — від двох до дев'яти спроб.

Зазначимо, 4 листопада Фокус писав про ситуацію під Кураховим. Згідно з даними аналітиків DeepState, росіяни продовжили наступ на 70-кілометровому відтинку фронту, який охоплює Курахове з півночі, сходу та півдня. Ворогу вдалось пройти від 380 м до 1 км неподалік чотирьох населених пунктів: Кремінної Балки, Максимівки, Ясної Поляни, Богоявленки.

Нагадуємо, 6 листопада видання Forbes розповіло деталі відбиття механізованої атаки ЗС РФ під селом Терни: ЗСУ застосували американські ПТРК Javelin і українські Стугна-П.