ЗСУ з протитанковими ракетами влаштували засідку на техніку РФ в Тернах, — Forbes (відео)

Російська штурмова група зі складу 283-го мотострілецького полку намагалася атакувати на південь від позицій РФ біля Тернів. ЗСУ знищили ворожу техніку разом із піхотою.

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ЗС РФ просуваються на критичних ділянках Донецької області на сході України до Покровська, поступово оточуючи українські бригади на південь від міста. Щоб уповільнити рух росіян в районі Тернів, 2 бригади ЗСУ розгорнули тут протитанкові ракети. Про це пише Forbes.

Так, російська штурмова група зі складу 283-го мотострілецького полку відкотилася на південь від російських позицій на північному краю Тернів. Просунутися росіянам не вдалося, оскільки тут на них чатували українські захисники, які відкрили по окупантах вогонь з протитанкових ракет американського виробництва Javelin і українського виробництва Стугна-П. Українські захисники вразили щонайменше чотири російські машини.

"Російську техніку знешкоджено", — повідомили в 60-й механізованій бригаді . Що гірше для росіян, ці машини, були набиті піхотою, і втрати могли скласти десятки солдатів.

"60-й і 66-й механізованим бригадам пощастило мати Javelin та "Стугна-П", оскільки інша їхня техніка нічим не примітна: радянські старовинні танки Т-64, бойові машини БМП-1 і гаубиці 2С1, а також старі бронетранспортери М-113 американського виробництва. . Т-64 намагався стримати російських нападників у північних Тернах у середу, але потрапив під ударні безпілотники", — пише видання.

Карта боїв в районі Тернів

Український центр оборонних стратегій очікує посилення атак Росії.

"Мета – сприяти ліквідації Сіверського плацдарму, який утримують ЗСУ", – пояснили в групі .

Зараз головне, що заважає росіянам значно просунутися до цієї мети, — це група українських ракетних команд із двох бригад, які щоправда, недостатньо оснащені, резюмує Forbes.

Нагадаємо, що ЗС РФ втратили батальйон під Тернами. Щоб російські солдати не розбігалися, командування РФ розмістило загороджувальні загони.