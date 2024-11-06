ВСУ с противотанковыми ракетами устроили засаду на технику РФ в Тернах, — Forbes (видео)

Российская штурмовая группа из состава 283-го мотострелкового полка пыталась атаковать к югу от позиций РФ возле Тернов. ВСУ уничтожили вражескую технику вместе с пехотой.

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ВС РФ продвигаются на критических участках Донецкой области на востоке Украины к Покровску, постепенно окружая украинские бригады к югу от города. Чтобы замедлить движение россиян в районе Тернов, 2 бригады ВСУ развернули здесь противотанковые ракеты. Об этом пишет Forbes.

Так, российская штурмовая группа из состава 283-го мотострелкового полка откатилась на юг от российских позиций на северном краю Тернов. Продвинуться россиянам не удалось, поскольку здесь их подстерегали украинские защитники, которые открыли по оккупантам огонь из противотанковых ракет американского производства Javelin и украинского производства Стугна-П. Украинские защитники поразили по меньшей мере четыре российские машины.

"Российская техника обезврежена", — сообщили в 60-й механизированной бригаде. Что хуже для россиян, эти машины, были набиты пехотой, и потери могли составить десятки солдат.

"60-й и 66-й механизированным бригадам повезло иметь Javelin и "Стугна-П", поскольку остальная их техника ничем не примечательна: советские старинные танки Т-64, боевые машины БМП-1 и гаубицы 2С1, а также старые бронетранспортеры М-113 американского производства. . Т-64 пытался сдержать российских нападающих в северных Тернах в среду, но попал под ударные беспилотники", — пишет издание.

Карта боев в районе Тернов

Украинский центр оборонных стратегий ожидает усиления атак России.

"Цель — способствовать ликвидации Северского плацдарма, который удерживают ВСУ", — пояснили в группе.

Сейчас главное, что мешает россиянам значительно продвинуться к этой цели, — это группа украинских ракетных команд из двух бригад, которые, правда, недостаточно оснащены, резюмирует Forbes.

Напомним, что ВС РФ потеряли батальон под Тернами. Чтобы российские солдаты не разбегались, командование РФ разместило заградительные отряды.